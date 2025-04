Romina Marcos reacciona al compromiso de su mamá, Niurka, con Bruno Espino

"La Casa de los Famosos All-Stars" ha regalado polémica, drama y conflicto a los fanáticos, pero esta vez dejaron de lado toda controversia con el romántico momento que protagonizó Niurka Marcos cuando su novio, Bruno Espino, le propuso matrimonio en plena competencia. Al respecto, la hija de la vedette, Romina Marcos, se dijo feliz por el compromiso y puntualizó en que fue ella quien ayudó al bailarín a planear todo para que se tratará de un tierno instante que pudieran recordar.

Pese a los conflictos en los que ha estado involucrada, Niurka Marcos se coloca como una de las participantes favoritas de "La Casa de los Famosos All-Stars" gracias al sentido del humor que tanto la caracteriza y sus icónicas frases. Aunque lo ocurrido tras la gala de este miércoles generó gran sorpresa entre sus fans, pues Bruno Espino se arrodilló frente a la vedette durante su visita y le entregó un anillo de compromiso, algo ante lo que la actriz respondió con un contundente "sí" y sellaron el instante con un beso.

Romina Marcos fue la primera en pronunciarse sobre el compromiso de su mamá, Niurka, dejando ver que Bruno Espino ya había hablado con los hijos de la vedette sobre sus planes de proponerle matrimonio. La también cantante se dijo feliz por el momento que vive su mamá en su vida privada, aunque expresó la preocupación que sintió ante lo apasionado que pudiera haber sido el instante ya que eso es algo que caracteriza a la relación de la actriz.

“Estoy feliz. La verdad estaba muy nerviosa porque fue una dinámica como fuerte, ellos están ahí, no saben nada, no sabía cómo iba a reaccionar mi mamá. Bruno y yo estábamos siempre en comunicación y estábamos así de ‘sí o no’. Es un momento muy importante entonces no queríamos que saliera feo, que ella estuviera triste o estuviera nerviosa, llorando… creo que salió hermoso, creo que fue perfecto, es algo que está ahí", dijo Romina Marcos en entrevista para "Sale el Sol".

En agosto del año pasado Niurka Marcos reveló su romance con Bruno Espino y se mostró más enamorada que nunca, aunque en aquel instante reveló en una entrevista que no existían planes de boda y que esperarían un tiempo más todo indica que esto cambió ante la propuesta que recibió en “La Casa de los Famosos All-Stars” y de la que habló su ahora prometido en entrevista para “Sale el Sol”.

“Estoy feliz, muy emocionado. No sabíamos si podría darse o no, corramos el riesgo de que ella dijera ‘no quiero’ o ‘no puedo’, no sabíamos hasta minutos antes si ‘La jefa’ iba a cambiar la dinámica, pero eso ayudó (…) Ya lo habíamos platicado, pero no sabíamos cuándo. Quise hacer la sorpresa para ella en este momento, aprovechar el momento que no estamos juntos, me puse a construir esta sorpresa, cocinarla, y dije ‘por qué no’. Estamos muy felices, le dimos justo al blanco, ayudó mucho a levantarse”, dijo Bruno Espino.