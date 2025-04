“Quiero ir al tianguis a pensar cosas”: Ruth revela por fin por qué berreaba y estaba desesperada por ir al mercado

En el año 2013 una joven se convirtió en toda una celebridad del internet luego de que se viralizara en redes como YouTube y Facebook un video en donde mantiene una intensa discusión con su madre para que le de permiso de salir, dando pie a la famosa frase "quiero ir al tianguis a pensar cosas".

A casi una década desde la difusión de dicho material, el reconocido creador de contenido Yulay se dio a la tarea de localizar a la joven llamada Ruth quien residía en Ecatepec, pues en febrero del 2021 compartió un video mostrando cómo lucía a sus 25 años de edad, ahora como madre de un pequeño de 5 años.

Durante su encuentro con el youtuber, Ruth reveló como fue que surgió la famosa grabación, explicando que ella tenía 13 años en aquel momento, cuando su primo decidió grabarla en pleno debate con su madre y su prima fue la responsable de subir el audiovisual a la web, dando pie a todo tipo de memes con su imagen.

Sin embargo, y para sorpresa de muchos, la protagonista del video viral confesó que su famosa frase "quiero ir al tianguis a pensar cosas" surgió a raíz de su desesperación por encontrarse con un chico, quien incluso le tenía un regalo preparado, siendo la verdadera razón que desencadeno la intensa reacción de Ruth en aquella grabación.

De igual forma comentó que su madre se había negado a darle permiso debido a que ya se había escapado a ver a su pretendiente en varias ocasiones, aunque finalmente señaló que le permitieron salir con el chico, por lo que dijo creer que no valió la pena haber hecho dicho berrinche que termino quedando inmortalizado en las redes.

"Fue un sábado a mediodía, yo me había quedado de ver con este chico a las 2 de la tarde. Mi mamá no me quería dejar ir porque ya me había escapado de mi casa varias veces. Ese día fue como que una alteración, un berrinche por amor, por querer ir a ver un chavo, no fue como tal por querer ir al tianguis", reveló Ruth.