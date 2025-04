Gabriel Soto le contesta a Irina Baeva tras ventilar sus supuestas infidelidades

Este jueves 9 de abril, el nombre de Irina Baeva nuevamente se convirtió en tendencia en redes sociales, luego de que la actriz de origen ruso por primera vez habló de las razones que la llevaron a dar por terminada su relación con el también actor Gabriel Soto, con quien desde un inicio de su romance estuvo envuelta en la polémica.

Y es que, Irina estuvo como invitada en el programa “Montse & Joe” y ahí la rubia no tuvo problema alguno en abrir su corazón y dar su versión sobre su más reciente ruptura amorosa con Gabriel Soto, pues, Irina lo señaló de infiel y de haberla violentado de diversas formas. Ante las declaraciones de la rusa, el protagonista de la nueva telenovela “Monteverde” ya se pronunció al respecto.

Gabriel Soto le responde a Irina Baeva

La mañana de este jueves 10 de abril, a través del programa Hoy se compartió la postura del actor de 49 años de edad, tras las fuertes declaraciones que su ex esposa Irina Baeva hizo sobre él y las razones por las que se separaron. Y es que de acuerdo con el programa matutino, el galán de telenovelas no hablará sobre las declaraciones que hizo Irina Baeva en donde lo señala de infiel y hasta de haberla violentado, esto debido a que Soto no habla de terceras personas.

“Gabriel Soto no dará réplica a lo dicho por su ex Irina Baeva, luego de que la actriz asegurará de que terminó su relación con él, por presuntas infidelidades del actor y violencia. A través de su manager, Soto compartió con una revista que no dará declaraciones porque no habla de terceras personas”, se escucha decir al reportero de Hoy

Hasta el momento, el actor no ha compartido nada más en sus redes sociales en donde se refiera a su ex. Incluso Gabriel ya quitó la mayoría de las publicaciones en las que aparecía a lado de Irina Baeva, sin embargo aún queda una que hizo en 2023 en el cumpleaños de la rusa en donde dedicó un extenso mensaje haciéndole saber lo mucho que la ama.

Foto: IG @gabrielsoto

¿Qué dijo Irina Baeva?

Como lo mencionamos al inicio de la nota, Irina Baeva estuvo en el programa de “Montse & Joe” y ahí la rusa confesó que su relación con Soto terminó por las infidelidades del actor, las cuales fueron públicas y que ella fue la última en enterarse.

“Mi relación pasada, a decir la verdad, terminó por las infidelidades por parte de él, las cuales son públicas… Creo que, la verdad, está de más porque, aparte, está todo contado. Creo que el mundo del espectáculo, la gente, todos se enteraron mucho antes de lo que yo me había enterado del tema, entonces realmente no le veo sentido porque, de verdad, está toda la información”, dijo Irina a Montse

Finalmente Irina sin mencionar el nombre de su ex, compartió que aunque nunca fue víctima de golpes o violencia física, en su relación, pero, si fue violentada de diversas formas a través de palabras, sin embargo, la actriz dijo darse cuenta a tiempo y aunque le costó trabajo pudo salir de esa relación.