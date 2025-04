Drake Bell sorprende a Josh Peck al hablar del amor que México tiene por la serie que protagonizaron

"Drake & Josh" fue una de las series más icónicas de los 2000 y gracias a ésta sus protagonistas se mantienen en la memoria del público. Incluyendo México, país con el que Drake Bell tiene un fuerte vínculo debido al cariño que tiene por la cultura y la gente que lo recibe con gran entusiasmo y así se lo hizo saber a Josh Peck con quien recientemente se reencontró para hablar del proyecto que dejó huella en sus carreras.

Aunque han pasado casi 20 años desde que la serie llegó a su fin, los personajes de Drake Parker y Josh Nichols convirtieron a los actores que les dieron vida en iconos de la cultura pop de los 2000. Las aventuras de los hermanastros, completamente diferentes en personalidad, conquistaron al público durante varios años y aunque existieron especulaciones sobre la relación real de sus protagonistas el reciente encuentro entre ellos dejó claro que no hay conflictos.

Drake Bell fue invitado al podcast de Josh Peck a través de YouTube, en éste hablaron de sus proyectos y otros momentos que marcaron su carrera. Sin embargo, fue inevitable que el también cantante fuera cuestionado por México debido al gran cariño que ha expresado tener por el país, ante esto, sorprendió a su excompañero de escena al revelar el amor que existe entre el público por la serie.

“El amor a ‘Drake & Josh’ vaya...”, dijo Josh Peck despertado el interés de Drake Bell: “Es simplemente increíble, no tienes idea. Lo transmitieron en televisión abierta porque no tenías para comprar cable, ¡todos nos veían! No éramos sólo un show para niños, hasta los adolescentes nos veían, universitarios también, las familias en casa nos veían también, era como si fuéramos un tipo ‘Friends’”.