Depeche Mode anuncia "M", un documental grabado en CDMX y dirigido por el mexicano Fernando Frías

El mundo de la música se encuentra sumido en una euforia internacional luego de que se diera a conocer que la legendaria banda británica Depeche Mode tendrá su propia película. Fue por medio de sus redes sociales que los intérpretes de "Enjoy the silence" confirmaron oficialmente el lanzamiento de "M", un documental que se centrará en su paso por la Ciudad de México durante la gira mundial "Memento Mori" de 2023.

Pero la emoción inicial se conviritió en orgullo nacional cuando se dio a conocer que el encargado de realizar este ambicioso proyecto es el galardonado director Fernando Frías, quien es reconocido por su enfoque poético y social en obras como "Ya no estoy aquí" (2019), por lo que esta producción promete ser una pieza cinematográfica profunda y cargada de simbolismo, tal como nos tiene acostumbrados el mexicano.

Hasta el momento, se confirmó que el documental fue grabado durante los conciertos ofrecidos el 21, 23 y 25 de septiembre de 2023, fechas que marcaron uno de los regresos más esperados por el público mexicano, tras más de 5 años de ausencia. Según Billboard, la gira "Memento Mori" fue una de las más exitosas del año, con boletos agotadas en varias ciudades del mundo y una recaudación global superior a los 150 millones de dólares.

¿Cuándo se estrena "M", el nuevo documental de Depeche Mode?

El anuncio del estreno de esta producción audiovisual rápidamente se volvió tendencia internacional, con muchas personas exigiendo la fecha de estreno para apartarla desde ahora. Sin embargo, la banda sólo explicó que ésta verá la luz durante la segunda mitad de este 2025, pero el día exacto todavía no fue confirmado.

Por otra parte, de acuerdo con un comunicado oficial publicado en el sitio web de Sony Music Entertainment (sello discográfico de la banda), "M" no será un simple documental de concierto, pues la película explorará los lazos conceptuales entre el álbum "Memento Mori" (2023) y la relación simbólica que tiene la cultura mexicana con la muerte, pues el título del álbum, que en latín significa "recuerda que morirás", establece desde el inicio un tono filosófico que marcó una de las etapas más introspectivas de la banda desde la muerte de su tecladista y cofundador Andy Fletcher en 2022.

Es así como desde su lanzamiento en marzo de 2023, "Memento Mori" es considerado por críticos como una de las obras más maduras de Depeche Mode, elogiando su introspección, producción atmosférica y letras existenciales que abordan la pérdida, la transformación y la redención. Para muchas personas que siguen a la banda británica desde sus inicios, este álbum marcó un renacimiento creativo de la banda tras la muerte de Fletcher.

De esta forma, el documental "M" funcionará también como un testimonio del impacto emocional de esa etapa, mostrando cómo el duelo personal de la banda se conectó con la cultura mexicana que no teme hablar de la muerte, sino que la celebra, la recuerda y la honra.

Pero aunque se trata de un proyecto con alma mexicana, la producción de "M" corre a cargo de Sony Music Entertainment y Columbia Records, en colaboración con una casa productora mexicana cuyo nombre aún no ha sido revelado, pero según Rolling Stone, parte del equipo técnico detrás del documental ya había colaborado anteriormente con artistas como Björk y Radiohead, lo que sugiere un alto nivel de calidad visual y narrativa.

¿Quién es Fernando Frías, director "M", el nuevo documental de Depeche Mode?

Fernando Frías de la Parra es un director, guionista y productor mexicano nacido en la Ciudad de México en 1979, estudió Comunicación en la Universidad Iberoamericana y posteriormente obtuvo una maestría en guionismo y dirección cinematográfica en la Universidad de Columbia, Nueva York, como becario Fulbright.

Desde sus inicios, Frías mostró un profundo interés por explorar temas como la identidad, la migración y las expresiones culturales urbanas, lo que le ha permitido desarrollar un estilo narrativo íntimo y socialmente consciente. Su trayectoria cinematográfica despegó con "Rezeta" (2012), pero fue "Ya no estoy aquí" (2019) la obra que lo consolidó a nivel internacional, recibiendo 10 premios Ariel, incluido el de Mejor Película, y siendo seleccionada para representar a México en los Premios Óscar y Goya. En 2025, Fernando Frías dará un paso importante en su carrera internacional al dirigir el documental "M", centrado en los conciertos de Depeche Mode en la Ciudad de México durante su gira "Memento Mori".

Fotografía: Instagram/@ferfrias

En 2023, Frías estrenó "No voy a pedirle a nadie que me crea", basada en la novela de Juan Pablo Villalobos, reafirmando su compromiso con historias complejas cargadas de humanidad, política y contexto sociocultural. Por ello, la colaboración entre el director mexicano y los icónicos Depeche Mode representa un diálogo entre culturas y visiones del mundo, todo a través de una mirada cinematográfica profundamente sensible y visualmente potente.