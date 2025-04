La modelo venezolana Aleska Génesis Castellanos ha estado en el centro de una controversia legal, en donde se le acusó de participar en el robo de relojes de lujo y sumas millonarias de dinero; en las últimas semanas, su caso experimentó giros inesperados, incluyendo detenciones, liberaciones y, más recientemente, la posibilidad de un acuerdo que podría poner fin a este capítulo de su vida.

Recientemente, se ha informado que Francisco Javier Rodríguez Borgio, el denunciante, está dispuesto a otorgar el perdón a Aleska y a sus hermanas, lo que podría cerrar el caso definitivamente. Según Gustavo Adolfo Infante, este acuerdo se habría gestado en Estados Unidos y contempla la devolución de un departamento valuado en 7 millones de dólares, además de 3 millones de dólares en efectivo, que Rodríguez Borgio afirma fueron obtenidos mediante firmas falsificadas.

Quiero agradecerles a todos ustedes por todo el apoyo que me han dado en todo este tiempo [...] He estado esperando mucho a que llegue este momento, finalmente el señor Javier Rodríguez Borgio tomó la decisión de otorgar el perdón, yo he comprobado mi inocencia y he demostrado a través de las pruebas que soy inocente y realmente que bueno que este señor haya respetado las leyes, la justicia y haya respetado el hecho de que obviamente soy inocente, declaró Aleska Génesis.