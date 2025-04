Spider-Man Most Wanted: así es el cómic que adaptará Brand New Day en el Universo Marvel

Con el anunció de la cuarta película del arácnido, titulada Spider-Man: Brand New Day, se ha comenzado a especular sobre la trama del filme, pues luego de tener un conflicto multiversal en No Way Home, con el regreso de Tobey Maguire y Andrew Garfield como los Spidey´s OG.

Ahora tras casi 6 años del estreno de la última película se anunció el regreso de Tom Holland y una posible nueva tramas más al estilo callejero, mientras en series como Daredevil: Born Again se muestra como King Pig crea una fuerza anti vigilantes tal parece que Spider-Man será uno de los afectados.

Ya que se ha comenzado a especular que la nueva película a estrenarse en julio de 2026, mostrarán la faceta más cercana a los cómics del arácnido, demostrando que si bien puede vivir con historias de nivel avengers, el héroe favorito de Marvel también puede llevarnos por películas más terrenales en donde nos muestra el peso de usar el traje de Spider-Man.

¿De qué trata Spider-Man Most Wanted?

En Peter Parker: The Spectacular Spider-Man – Most Wanted, una intensa cacería se desata sobre Spider-Man, convirtiéndolo en un fugitivo no solo para la policía de Nueva York, sino también para otros poderosos enemigos.La historia, que abarca los números 297 al 300 de la serie escrita por Chip Zdarsky e ilustrada por Adam Kubert, muestra a Peter enfrentando un nuevo nivel de presión.

Perseguido por la ley, debe lidiar con la creciente hostilidad de las autoridades y de su viejo enemigo J. Jonah Jameson, quien ahora tiene una perspectiva distinta sobre el héroe arácnido. Como si eso no fuera suficiente, su hermana Teresa Parker también está en peligro, y ambos se ven envueltos en una persecución que los pone en la mira de Black Panther.

Spider-Man Most Wanted es uno de los cómics que repercute el peso de ser héroe/Créditos:@

spidermanmovie

Mientras Peter intenta aclarar su situación, un enemigo inesperado toma protagonismo: Tinkerer, un genio de la tecnología que ha estado mejorando a varios villanos con equipamiento de última generación. Pero las amenazas no terminan ahí, ya que Tinkerer no está solo; su conflicto con su hermano, Phineas Mason, atrae aún más problemas para Spider-Man. La lucha se intensifica cuando se descubre que la tecnología que utiliza Tinkerer proviene de una fuente extraterrestre, lo que complica aún más la misión de Peter y sus aliados.

Con una mezcla de acción trepidante, tensión familiar y el característico humor de Zdarsky, Most Wanted pone a prueba la capacidad de Peter Parker para equilibrar su vida personal con la de superhéroe. Enfrentando la persecución de los justicieros y el acecho de un villano con tecnología alienígena, Spider-Man se encuentra en uno de los momentos más complicados de su carrera.