¿Quién es Sulli? La fallecida actriz que fue víctima de acoso tras aparecer en escenas explícitas con Kim Soo Hyun

Los escándalos no paran para Kim Soo Hyun, quien fue acusado de salir con la fallecida actriz Kim Sae Ron cuando tenía solamente 15 años, pues recientemente internautas revivieron el caso de Choi Jin Ri, la fallecida actriz y cantante de K-Pop conocida como Sulli, quien fue víctima de acoso en redes sociales tras filmar una escena para mayores de edad con el actor.

Según revelaciones del hermano de Sulli, la fallecida estrella de K-Pop fue obligada a filmar escenas explícitas para la película "Real" junto a Kim Soo Hyun, ya que el director de la cinta fue Lee Sa Rang, quien es CEO de GOLD MEDALIST, la agencia que maneja al actor de 37 años.

Aunque no ha dado detalles al respecto, el hermano menor de Sulli advirtió a los involucrados que no planea quedarse con los brazos cruzados y buscará justicia para su hermana mayor, quien fue hallada muerta el 14 de octubre de 2019 en su residencia en Seúl, Corea del Sur.

Sulli fue criticada por mostrar su cuerpo en la cinta "Real". (Créditos: CJ E&M "Real")

¿Quién es Sulli?

Choi Jin Ri, conocida como Sulli, inició su carrera cuando tenía solamente 11 años apareciendo en diversos programas y filmes coreanos. Años después, participó en películas y K-Dramas como "The Pirates", "Fashion King", "Real", "Welcome to the Show", "To the Beautiful You" y "Hotel del Luna".

Sin embargo, se hizo mundialmente famosa por formar parte de f(x), un grupo K-Pop de cinco chicas que formaba parte de la empresa SM Entertainment, donde debutó como cantante, rapera y bailarina con el sencillo "La Cha Ta". Aunque el grupo alcanzó un gran éxito por canciones como "Hot Summer", "Rum Pum Pum Pum" o "Red Light", Sulli decidió salir en el 2015.

Tras su salida de f(x), Sulli decidió enfocarse en su carrera como actriz y solista. El 29 de junio de 2019, lanzó su primer mini álbum "Goblin" el cual incluía tres canciones, las cuales no fueron muy exitosas debido a las múltiples controversias que tuvo antes.

Al principio, se informó a Sulli que no saldría en escenas para mayores de 18 años. (Créditos: CJ E&M "Real")

¿Qué relación tuvo Sulli con Kim Soo Hyun?

En 2016, Sulli protagonizó junto Kim Soo Hyun la película "Real", la cual fue dirigida por Lee Sa Rang. En dicha chinta, representó el papel de una terapeuta de rehabilitación, quien aparece en escenas de cama. Aunque en un principio se le indicó que tendría una doble de acción, al final la fallecida actriz filmó las escenas explicitas, lo que generó un gran número de críticas en su contra.

En redes sociales, la exmiembro de f(x) fue señalada de mostrar su cuerpo para la filmación y recibió comentarios como "la actriz que se muestra". De hecho, SM Entertainment decidió que no emitiría ninguna entrevista sobre la película "Real", ya que temían por las preguntas y comentarios que le harían.