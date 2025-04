Pablo Montero da su versión sobre la pelea que tuvo con Enrique Madrid

En medio de la intensa polémica que se desató luego de que el cantante y actor mexicano Pablo Montero golpeará a su compañero Enrique Madrid durante la presentación de la puesta en escena de "Perfume de Gardenias" en Mérida, ocasionando que tuviera que recibir atención médica, el intérprete compartió nuevos detalles sobre el intenso altercado.

En exclusiva para el programa "Venga La Alegría", Pablo Montero aseguró que los hechos sucedieron detrás del escenario luego de que Enrique lo empujara en dos ocasiones para que entrará al escenario. Asimismo, dijo haberle pedido disculpas de manera pública frente a todos los presentes al terminar la función, hecho que incluso quedo grabado en video.

Por su parte Enrique Madrid no se quedó en silencio y también dio su versión de los hechos para el programa de espectáculos "De Primera Mano" la cual resultó ser bastante distinta a la ofrecida por Pablo Montero, pues aseguró que el intérprete se habría presentado a la obra con problemas para caminar, motivo por el cual se tropezó y le hecho la culpa por lo sucedido, provocando que lo golpeara en la mandíbula mientras lo amenazaba, señalando que incluso algunos miembros del elenco fueron testigos de lo acontecido.

"Se tropieza y hace la faramalla de que lo empujo. Se regresa y me empieza a a amenazar, es cuando me da el primer golpe. Arturo Carmona vio todo desde arriba, fueron los que lo separaron. Me atendieron los médicos. No recibí ninguna disculpa, solo otra amenaza", declaró Enrique Madrid.