Los Auténticos Decadentes a 30 años de "Mi vida loca", su disco emblema: "No entendían que un rockero hiciera música popular"

Los Auténticos Decadentes vuelven a México para celebrar los 30 años de un disco tan emblemático como "Mi vida loca" que no solamente se transformó en un clásico argentino del Latin Ska Fussion, también es un producto disruptivo que cambió la forma en cómo se hacía el rock, en cómo se mezclaba el rock y popularizó géneros como la cumbia, la murga o el ska entre la comunidad más hater de Latinoamérica.

Su festejo será en grande dentro del Estadio Alfredo Harp Helú de la Ciudad de México, la casa de los Diablos Rojos de la liga mexicana de Béisbol. La cita es el próximo 7 de noviembre de 2025 y los boletos pueden encontrarse a través de Tickermaster. Claro que ahí no parará el tour del 30 aniversario, pues también anunciaron Ciudad Juárez (20 nov), Tijuana (22 nov), Mérida (27 nov), Cancún (28 nov) y Guadalajara (30 nov).

Al respecto, Martín Damián “La Mosca” Lorenzo y Guillermo Eijo, integrantes de la banda, confesaron a El Heraldo de México que nuestro país es como una segunda casa. Confesaron que incluso su propia familia sabe que este territorio es obligatorio en su día a día desde 1996, cuando vinieron por primera vez. El enamoramiento fue a primera vista.

"Es nuestra segunda casa, no es que vamos a todos los países y lo decimos. Me lo dicen hasta mis familiares. En México nos aman y nos encanta la cultura, la comida, la música, ir a Garibaldi. Desde el 96 que venimos, imagínate las historias. Los primeros 10 años fueron muy callejeros, salir ir a antros, bares, ir a ver bandas. Comenzamos a conectar con esa cultura. Teníamos en la puerta del hotel un puesto de mariscos muy bueno, esos días hasta comíamos en la calle. No terminas de conocer nunca México"

Además, agregaron también que México ha sido una de sus más grandes influencias al momento de componer canciones o armar discos. La música nacional siempre ha sido de su agrado. Incluso antes de viajar ya escuchaban corridos, norteñas, cumbias norteñas o hasta baladas románticas tan características de estos lados del continente.

Nosotros éramos fanáticos de la música mexicana y norteña sin venir a México. Los Tigres del norte, Los Bukis y Bronco, luego vino Manzanero y muchas cosas buenísimas, pero esa música nos influenció. Incluso escribí una canción sobre México acá en un momento de locura donde quedamos dando vueltas con un vocho por la ciudad. No salió pensando en hacer un homenaje de su país, es realmente algo que me pasó acá por tantas noches de locura que nos pasó

La banda se prepara para un concierto en el estadio Harp Helú. Crédito: @AutenticosDecadentes

Mi Vida Loca, un disco que cumple 30 años de darle alegría a la gente

La banda de Latin Ska Fussion ahora está celebrando 30 años de uno de sus discos más emblemáticos, "Mi vida loca". No muchos pueden presumir de haber creado un material tan importante para la cultura musical de su país, pero además cumplen 39 años de estar activos, de moverse sobre los escenarios y de ser escuchados en los bares, las fiestas, bodas, en los automóviles, en la radio, la televisión o ahora en las redes sociales y los streamings.

Es un placer y un orgullo enorme. No pensamos que podíamos llegar tan lejos y trascender tanto en la frontera y en el tiempo. Te puedo asegurar que estamos en el mejor momento, es algo increíble. Soy un eterno agradecido a la música. Me dio una energía para seguir adelante, para seguir y mostrar nuestro arte.

Hay bandas que van a cumplir 30 o 40 o 35, pero la mayoría de esas bandas tuvieron interrupciones. A nosotros solamente nos pudo parar la pandemia. Jamás pensamos en separarnos, no tuvimos problemas nunca.. Realmente vamos a cumplir 40 años de verdad

Si algo caracteriza a "Mi vida loca", es la increíble fusión de géneros que hay dentro del disco. Desde rock, ska, baladas, murga, cumbia o folclore. Hay guitarras intensas, hay rasgueos suaves, mucha percusión, hay riffs o acústicos, muchísima fiesta, pero también una que otra lagrimita.

Era un momento en el que no se podía pensar mucho en las fusiones, pues el rock tenía que ser una actitud mucho más agresiva y enojada. Era rabia cien por cien. Los que se atrevían a llamarse rockeros con cumbias en su catálogo, eran echados a la hoguera, eran quemados públicamente, no pasaban en la radio, raramente pasaban en la televisión. Pero pudieron más las ganas de hacer algo real que terminó insertándose en el cerebro de la gente.

Nos salió naturalmente. Nosotros cuando empezamos la carrera y empezamos a hacer distintos géneros, los mismos colegas de rock no nos aceptaban porque era que políticamente estaba mal. El rock no podía mancharse con la música popular, el rock era de élite, era para los rockeros que supieran tocar y hacer solos de guitarra. No entendían que un artista de rock pudiera hacer música popular con lo que tuviera a mano. Nosotros siempre tuvimos la virtud, sin saberlo, de hacer lo máximo que pudimos. Siempre fuimos leales, nos mostramos así, auténticos y decadentes.

La radio no sabía dónde ponernos. No nos importó, seguimos para adelante. Ahora resulta que hay muchas bandas que hacen lo que hicimos, ¿por qué no nos puede gustar la cumbia, el rock y el ska? Nosotros venimos de escuchar a David Bowie, Sex Pistols, Ramones, The Specials, también a Celia Cruz, Rubén Blades, cumbia de Colombia y de Argentina, ¿por qué no podíamos hacerlo? Eso no nos ata a hacer un tema rockero. Sabemos adaptarnos

Los Auténticos Decadentes, un acto de rebeldía

Pero esto no quiere decir, de ninguna manera, que se les olvide que el rock es precisamente rabia y actitud rebelde frente a lo establecido. Los Auténticos Decadentes no son una banda que se haya mostrado ajena a los problemas que pasan a su alrededor, en Argentina o Latinoamérica. De hecho, siempre se han mostrado políticamente activos a través de diversas plataformas, mientras que su música es un estandarte de que se puede ser feliz y de que puede haber fiesta aún en la más cruda realidad.

En palabras de "Mosca", compositor, cantante y percusionista de la banda, si hay algo que realmente le interesa a Los Auténticos Decadentes, es la difusión de la cultura a como de lugar, pues el arte es uno de los elementos que le lleva alegría a la gente que lo necesita, y no existe nadie que pueda negarles el acceso a ello.

Somos hijos de la cultura rock, uno de los estandartes es justamente hacerle frente a la realidad que nos tocó vivir, esto desde hace muchos años. Tenemos un papel muy importante que cumplir, cada uno desde nuestro puesto de trabajo concientizar al público de que el arte es fundamental para la cultura de un país. Ningún político puede romper eso, lo transmite la familia, es la esencia de la sociedad.

Es un compromiso con nosotros, con nuestros colegas y con la gente, con la cultura. Nosotros tuvimos militares mucho tiempo, fue muy violento. Nosotros siempre estaremos comprometidos, no por responsabilidad, es por convicción. La gente que no difunde la cultura, la gente que no quiere a los animales, me hace mucho ruido. Espero que cambie. Estamos haciendo ahora bastantes fiestas populares, es un sinónimo de gente que hace un esfuerzo y pone dinero para que pasen eventos gratuitos y darle a la gente arte, cultura y alegría que lo necesitan. Alegría, cultura y arte no se negocian.

Celebran 30 años de su disco emblema. Crédito: @AutenticosDecadentes

Los Auténticos Decadentes y la fama, una palabra que no está en su diccionario

Este disco, además de muchos otros materiales que sacaron después, incluso antes, los elevaron a un estatus de leyendas dentro de la música Latinoamericana, especialmente en el rock, el ska y hasta de la cumbia. Por donde quiera que se paren, los reconocen, en las universidades todavía se canta "La Guitarra", la gente se sigue tatuando la portada de "Mi vida loca", los conciertos aún se llenan. A pesar de todo, su día a día es tan normal como el de cualquier otra persona, pues nunca han perseguido la fama como agrupación, mucho menos como individuos.

Como la fama o el impacto con la sociedad la manejamos natural. Nunca nos subimos a ningún caballo, viajamos en turista. Caminamos tranquilos por buenos aires, somos una banda normal, nunca nos creímos estrellas ni nada. La gente se da cuenta y por eso nos quiere tanto. Puedo estar hablando con el gerente, con el de las maletas, el piloto o el que carga las maletas. Jamás nos subimos a un caballo porque si alguno lo hace, los demás se le cagan de risa. Cuando alguno tiene un desliz, lo bajamos. Eso es importante para que la carrera dure

La banda tendrá un tour en MÉXICO. Crédito: @AutenticosDecadentes

No cualquiera puede ser un Auténtico Decadente

Pero entonces, después de casi 40 años activos, después de haber juntado las historias que han juntado, de coleccionar recuerdos, de acumular canciones, éxitos, ventas y un larguísimo etcétera, ¿qué significa exactamente ser un Auténtico Decadente? Para Martín Damián Lorenzo, es mucho más que una actitud o una postura frente a la vida, es algo que no se puede explicar, pero que sí se puede sentir.