Captan al actor que interpretó a Dewey en "Malcolm el de en medio" tras casi 20 años oculto

El actor Erik Per Sullivan, recordado por interpretar a Dewey en la icónica serie "Malcolm el de en Medio" ha vuelto a ser tendencia luego de que se hiciera oficial que no sería partícipe de los nuevos episodios, recordando que no ha actuado desde 2007 en una superproducción.

Ahora el ha sido visto en público por primera vez desde 2007. Las imágenes, obtenidas por The Sun US, han sorprendido a los fanáticos, ya que el actor había mantenido un perfil extremadamente bajo tras alejarse de Hollywood, por lo que verlo ha despertado el interés por su negativa a regresar.

A sus 33 años, el actor fue visto en un día común en Boston, Massachusetts, vistiendo un suéter gris y pantalones verdes mientras realizaba compras. También se le ve paseando a sus perros y disfrutando un café, con un aspecto relajado y saludable, aunque con un estilo muy diferente al que pudimos verle en la serie

¿Cómo luce Erik Per Sullivan en 2025?

Las fotos han generado diversas reacciones en redes sociales, donde los fanáticos han bromeado sobre su apariencia actual. A pesar del entusiasmo por el regreso de "Malcolm el de en Medio", Erik Per Sullivan es el único miembro del elenco principal que no formará parte del esperado reboot de Disney+.

En su lugar, el actor Caleb Ellsworth-Clark interpretará al hermano menor de la familia y aunque no se han revelado las razones exactas de su ausencia, el portal Variety confirmó que la nueva producción contará con la mayoría de los actores originales, incluyendo a Frankie Muniz (Malcolm), Bryan Cranston (Hal), Jane Kaczmarek (Lois), Christopher Masterson (Francis) y Justin Berfield (Reese).

Después de 15 largos años sin ver una nueva foto de él y también de estar fuera de el ojo público se pudo captar a Erik Per Sullivan en la actualidad.



¿Cuándo vuelve Malcolm?

Disney anunció en diciembre la producción de cuatro nuevos episodios de la serie, que estarán a cargo del creador original Linwood Boomer. La trama se centrará en Malcolm y su hija, quienes se verán envueltos en el caos familiar cuando Hal y Lois lo presionen para asistir a su 40° aniversario de bodas.

Transmitida entre 2000 y 2006, "Malcolm el de en Medio" se convirtió en un referente de la televisión, con siete temporadas llenas de momentos inolvidables. La serie fue aclamada por la crítica, logrando siete premios Emmy y múltiples nominaciones a los Globos de Oro además de ser una de las series más amadas de la televisión mexicana.