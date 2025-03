El Bebeto cuenta que su vida estuvo en peligro, el cantante fue víctima de la inseguridad: “nos levantaron cuatro veces”

El mundo de la música regional mexicana no solo está lleno de aplausos, escenarios y fama. También existe un lado oscuro que muchos artistas han experimentado de cerca: la violencia e inseguridad que azota diversas regiones del país. En este contexto, Carlos Alberto García Villanueva, conocido artísticamente como "El Bebeto", confesó haber vivido en carne propia la amenaza de los grupos delictivos.

El cantante reveló que, a lo largo de su carrera, ha sido privado de la libertad en al menos cuatro ocasiones. En una de ellas, mientras estaba a punto de dar un concierto al sur de nuestro país, vivió un episodio aterrador cuando un comando armado lo interceptó junto con su equipo. La experiencia lo marcó profundamente, pues estuvo a punto de perder la vida.

En entrevista para el podcast “Radioshow”, El Bebeto fue cuestionado por el presentador si es que al igual que sus demás compañeros del gremio ha sentido su vida alguna vez en peligro, pues, para nadie es un secreto que los cantantes se exponen a muchos peligros.

Debido a lo anterior es que el intérprete confirmó que sí ha sentido en peligro su vida, también reveló que es la primera vez que cuenta este tipo de experiencias, pues, no le gusta preocupar a su familia, sin embargo, dejó claro que esto sucedió hace muchos años.

“Sí me ha tocado a mí que la neta, unas cuatro veces, nos han levantado, te lo juro, es bien feo, es horrible” , dijo El Bebeto

View this post on Instagram

El relato de El Bebeto es estremecedor. Según contó durante una entrevista para el podcast “Radioshow”, aquel momento aterrador ocurrió cuando se detuvieron en un motel de paso para refrescarse antes de su presentación. Lo que parecía una simple pausa en el camino se convirtió en una pesadilla cuando un convoy de criminales lo "levantó" junto con su equipo de trabajo.

Uno de los integrantes de su equipo fue sometido violentamente, lo tiraron al suelo y le pisaron el rostro. La situación escaló rápidamente cuando los delincuentes se dirigieron al resto del grupo, obligándolos a arrodillarse mientras les apuntaban con armas de fuego. En ese instante, el miedo se apoderó de todos. Los agresores los interrogaron sobre su origen y, al enterarse de que El Bebeto era de Sinaloa, la tensión aumentó, ya que de acuerdo con el relato del intérprete de “Lo legal” podría ser enterrado vivo.

“...Nos hincaron y nos pusieron un arma en la cabeza…nos preguntaron de dónde son y les dije: ‘venimos de tal lado yo soy tal y venimos a alegrarle la noche a la gente no somos malos’, y él me dijo: ‘¿tú sabes lo que le pasa a la gente de Sinaloa? y le dije que desconocía, me dijo: ‘ a usted aquí ya se lo llevó la chin*da aquí a los de Sinaloa los enterramos vivos’, se siente bien feo”, contó el Bebeto