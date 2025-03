Adrián Marcelo llama “falsa feminista” a Gala Montes y se desata una intensa pelea: “parásito social”

A más de seis meses de la intensa discusión que protagonizaron durante su participación en la segunda temporada de "La Casa de los Famosos México", Gala Montes y Adrián Marcelo vuelven a estar en el centró de la polémica tras haber tenido una nueva pelea en las redes sociales.

Todo sucedió a raíz de que la intérprete de "Tacara" fuera etiquetada por un usuario en un video en donde el comediante "el Tío Robert" respondió a los comentarios del regiomontano en su podcast "La Hora Feliz", lo que habría provocado el descontento de Adrián Marcelo, quien a través de su cuenta de "X" antes "Twitter" publicó un post en donde lanzó fuertes críticas hacia Gala Montes, tachándola de ser una persona llena de odio, refiriéndose a ella como "falsa feminista".

"Me queda claro que tu odio a mi persona es mayor que tu “amor” a la causa que dices apoyar. Falsa feminista, no eres más que eso. Un hombre no debería marcar, ni motivar el rumbo de tus decisiones. Sana. Cúrate. Te deseo lo mejor. Salúdame a tu mamá y a tu papá, Gala,", escribió Adrián Marcelo.