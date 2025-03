La vez que Memo del Bosque le salvó la vida a Adal Ramones

El productor de televisión, Guillermo del Bosque, levantó las alertas en el medio de la farándula porque, a pesar de que desde hace años padece linfoma de Hodgkin, un tipo de cáncer que afecta el sistema linfático, pero este viernes 7 de marzo su esposa, Vica Andrade compartió un video desde el hospital, en el que se aprecia un debilitamiento en la salud de su pareja.

A sus 62 años, Memo del Bosque también ha compartido preocupantes mensajes en los que algunos fans le han expresado su apoyo. "Vamos por el intento más grande de salud que haya vivido hasta ahora", escribió y agradeció el apoyo que le han brindando algunos compañeros del medio del espectáculo.

Memo del Bosque y Vica Andrade

Memo del Bosque ha sido productor de innumerables programas, entre los que destacan

Al fin de semana

100 Mexicanos Dijeron

Nosotros los guapos

Black & White

La Jaula

El Calabozo

Entre los amigos entrañables de Memo del Bosque se encuentra el conductor Adal Ramones, con quien vivió una experiencia que los marcó de por vida. El esposo de Vica Andrade relató que en 1998 tuvo que negociar el secuestro de su compañero, cuando Ramones gozaba de gran fama y fue víctima de la delincuencia.

El productor le contó a Gustavo Adolfo Infante que en aquel momento, Ramones fue raptado y pedían una gran suma de dinero para liberarlo y que Adal lo seleccionó por ser "más frío y cerebral", pues Yordi Rosado se hubiera "quebrado más rápido" con tal de ver de regreso a Adal.

Memo Del Bosque

"Oye, que Adal está pidiendo que tú seas el que haga la negociación de su secuestro", relató Memo del Bosque al respecto, quien también dijo que si bien es un buen negociador en materia laboral, en esa cuestión se trataba de la vida de un amigo.

Posteriormente, Adal Ramones también habló del episodio en el que creyó que no saldría vivo, pues en 1998 fue raptado al llegar a su departamento, ubicado en la colonia Narvarte de la Ciudad de México. "Él tuvo que negociar el secuestro, apoyado de toda la gente de inteligencia. Tuvo la labor tan fuerte y desgastante de hacerlo. Me escribió una carta hermosísima en la que decía que no se iba a perdonar nunca si regresaba sin un dedo o una oreja", dijo el conductor años más tarde.