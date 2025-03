Hijos de María Victoria revelan cuál es su estado de salud de la actriz a sus 98 años

María Victoria, una de las figuras más queridas del cine mexicano, ha vuelto a ser el centro de atención en la prensa, pero esta vez no solo por su talento ni su longevidad en la industria del entretenimiento, sino por una revelación sobre su edad que sorprendió a sus seguidores. El pasado 26 de febrero, la actriz celebró su cumpleaños, un evento que inicialmente parecía ser una simple celebración más. Sin embargo, la noticia que dejó a todos boquiabiertos fue la confirmación de su verdadera edad.

A lo largo de los años, María Victoria había mantenido en secreto su edad real, una práctica no tan inusual en el mundo del espectáculo. Se había creído que cumplía 98 años, pero sus familiares han revelado que, en realidad, la actriz ya ha alcanzado los 102 años. Esta noticia no solo sorprendió a sus fanáticos, sino que también la convierte en un hito dentro de la historia del cine mexicano. A sus 102 años, María Victoria no solo sigue viva, sino que sigue siendo un ícono del entretenimiento, marcando su lugar como la primera mujer del cine mexicano en superar el siglo de vida y además cuenta con un buen estado de salud, según sus hijos.

¿Cuál es el estado de salud de María Victoria a sus 102 años?

La celebración del cumpleaños de María Victoria fue un evento lleno de calidez, acompañado por sus hijos, nietos y amigos cercanos. Según Rubén Zepeda, hijo de la actriz, la fiesta estuvo llena de cariño, buenos deseos, y destacó el excelente estado de salud de su madre.

"Me siento orgulloso de que esté sana, lúcida, bella, muy bella", expresó Zepeda, subrayando cómo la actriz, a pesar de su edad, mantiene una energía y vitalidad admirables.

También, ‘Teté’ Gómez, hija de la actriz compartió con emoción cómo María Victoria disfrutó su día especial: “Estuvo muy contenta, aguantó porque empezó creo que desde las 6 de la mañana y estuvo muy bien, gracias a Dios", afirmó.

Estas declaraciones reflejan el profundo afecto de la familia hacia María Victoria, quien continúa siendo una mujer activa y de espíritu jovial, a pesar de la avanzada etapa de su vida.

Nietos de María Victoria revelan la verdadera edad de la actriz

El momento más sorprendente de la celebración llegó cuando los nietos de la actriz, quienes habían guardado durante años el secreto de su edad, decidieron compartirlo con el público. Fue su nieto menor quien, con una mezcla de orgullo y diversión, reveló la verdad edad de la intérprete de “Cuidadito”.

“La gente dice que tiene 98, pero tiene más, tiene 102 años”, dijo el nieto de la actriz

El comentario desató risas entre los presentes y dejó en claro lo bien que María Victoria ha mantenido su vitalidad. Su nieto mayor, por su parte, añadió con emoción que para ellos, como familia, era un orgullo ver a su abuela no solo en tan buen estado de salud, sino también llena de energía y lucidez.