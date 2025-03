Expareja de Vicente Jáuregui lo acusa de violencia y abandono parental: "me azotó contra la pared"

La llegada del 8 de marzo puede sacudir a muchas mujeres, quienes gracias al apoyo colectivo se atreven a hablar públicamente de las violencias que han experimentado a lo largo de su vida mientras nombran sin miedo a los agresores. Es ahí donde las redes sociales parecen jugar un papel fundamental para la denuncia pública, ya que es por medio de publicaciones que hay quienes toman valentía para señalar a los hombres que les hicieron daño.

Este fue el caso de una mujer, quien a través de distintas plataformas denunció públicamente a Vicente Jáuregui, integrante de la banda mexicana San Pascualito Rey. De acuerdo con lo compartido por ella, decidió dar a conocer su testimonio tras años de silencio, relatando las diversas formas en las que fue violentada por el músico, quien también habría abandonado por completo a su hijo.

Si bien, este acto puede no significar nada para algunas personas, no solo pone en evidencia el comportamiento del reconocido integrante del rock mexicano, sino que también resalta la importancia de escuchar y creer a las víctimas, así como la necesidad de asumir responsabilidades por las acciones del pasado.

Expareja de Vicente Jáuregui habla por primera vez sobre la violencia que vivió

De acuerdo con las declaraciones hechas por la mujer para El Heraldo de México, durante el tiempo que duró su vínculo con Jáuregui él mostró una actitud distante y desinteresada, llegando incluso a descuidar su responsabilidad como padre. Además, la mujer destacó el comportamiento hipócrita de Jáuregui, quien con motivo de las movilizaciones del 8M utilizó sus redes para publicar un mensaje en el que admitió haber causado daño a varias mujeres, dejando ver que supuestamente era un "hombre en deconstrucción".

El músico fue señalado de ejercer varias formas de violencia sobre una de sus exparejas.

Fotografía: Instagram/@vicentejaureguioficial

En las mismas declaraciones hechas por la mujer, afirmó que cada vez que ha intentado exponerlo públicamente, el músico envía a otras personas a defender su nombre. También destacó que decidió guardar silencio por varios años debido al miedo de ser revictimizada dentro y fuera del medio artístico, siendo este 7 de marzo del 2025 el día en el que decidió que "la vergüenza debe cambiar de bando".

El hipócrita ha posteado durante el #8M, admitiendo haber hecho daño a varias pero cada vez que lo he exhibido, manda a alguien a defenderlo y jamás se me ha acercado a pedir perdón, escribió la mujer.

La publicación realizada por ella rápidamente se viralizó y varias colectivas feministas la compartieron en sus respectivas plataformas, logrando que las declaraciones llegaran a muchas más personas. No obstante, las personas opositoras no tardaron en llegar y en una de estas publicaciones apareció una mujer que presuntamente se encuentra en contacto con Vicente Jáuregui y se encargó de negar la versión dicha por la víctima. Ante esto, declaró:

Compartí mi denuncia a una cuenta de contenido feminista para que la postearan y el basuritas mandó a una chica a dar la cara por él, de la forma más baja, cobarde y vil, no sorprende que un machirulo de kga-da use a una mujer para tratar de validarse, escribió ella en su denuncia pública.

Esta es la publicación en donde la expareja del músico lo denunció a través de redes sociales.

Fotografía: Facebook.

Esto fue lo que la expareja de Vicente Jáuregui dijo para El Heraldo de México:

"Cuando empecé a vincularme con Vicente, él era un alcohólico incontrolable, un par de veces me aventó por las escaleras estando pasadísimo, solía vomitarse encima de mi, romper cosas y gritarme de forma deningrante. Siempre viví mucha violencia psicológica de su parte. También en algún momento en el que se quedó sin donde vivir, me pidió estar en mi departamento mientras encontraba otro lugar y durante esos meses no pagó nada, en su ebriedad rompió muchas de mis cosas y nunca las pagó ni las repuso. Me insultaba frente a las personas de las fiestas a las que me llevaba, se besaba con otras chicas a mi lado, en una ocasión al salir de una de esas fiestas me azotó contra la pared hasta casi dejarme inconsciente. Su hijo siempre ha vivido en Michoacán con su mamá, él vino a vivir a la CDMX y entonces apenas tenía dinero para subsistir acá y nunca ha enviado dinero a su hijo de forma constante. En otra ocasión un amigo de Vicente que se hace llamar Tito Capo, abusó físicamente de mí y cuando le conté me dijo que 'lo estaba inventando para separarlos'. He conocido a varias chicas que han salido con Vicente y ellas me contaron que él les habla de mi como 'la ex loca que quiere arruinar su imagen'".

¿Quién es Vicente Jáuregui?

Vicente Jáuregui es un músico mexicano, mejor conocido como uno de los miembros fundadores de la banda de rock San Pascualito Rey, una de las agrupaciones más emblemáticas de la escena musical independiente en México. A lo largo de su carrera, Jáuregui es reconocido por su estilo único que fusiona géneros como el rock alternativo, el folk y el pop, así como por la profundidad emocional de sus composiciones. Vicente Jáuregui, como vocalista y uno de los pilares de la banda, ha logrado posicionarse como una figura importante dentro del rock mexicano.

Fotografía: Instagram/@vicentejaureguioficial

Por su parte, la banda San Pascualito Rey tuvo un impacto significativo en la música mexicana desde su formación a finales de los años 90. El estilo sombrío y melancólico de sus canciones, junto con las letras cargadas de emociones y temas introspectivos, les ayudó a ganar una base de seguidores leales. Hasta el momento, ni la banda ni el cantante se han posicionado ante las acusaciones.