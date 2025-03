El papá de Valentina Gilabert cuenta qué pasó con José Said, ex de Marianne Gonzaga

La tarde del jueves 6 de marzo te informamos que la detención de dos personas que estarían involucradas en la agresión que sufrió la modelo Valentina Gilabert de parte de la influencer y creadora de contenido, Marianne Gonzaga, quien fue aprehendida desde el día del ataque. Los tres detenidos son investigados por el delito de lesiones dolosas.

De acuerdo con las investigaciones los dos nuevos detenidos son personas cercanas a Valentina Gilabert. En el primer caso se trata de una mujer menor de edad que ya fue vinculada a proceso. En el otro caso es un hombre que está recluido en el Reclusorio Oriente al ser mayor de edad. Hasta el momento se desconoce de qué manera participaron en el ataque.

Después de que el caso volviera a robar la atención de los medios de la farándula surgió la duda de qué había pasado con José Said, actual pareja sentimental de Valentina Gilabert y expareja de la creadora de contenido, Marianne Gonzaga. El padre de la víctima habló al respecto.

La joven agredida fue dada de alta. Foto: Valentina Gilabert

¿Qué pasó con José Said, ex de Marianne Gonzaga?

La tarde del jueves 6 de marzo, después de que se confirmara la detención de dos personas más por el ataque de Marianne Gonzaga, Ernesto Gilabert, padre de Valentina Gilabert, concedió una breve entrevista en la que fue cuestionado sobre José Said, el supuesto novio de su hija.

Fue el programa de espectáculos "De Primera Mano" el que compartió las declaraciones de Ernesto Gilabert, papá de Valentina Gilabert, sobre José Said, ex de Mariane Gonzaga. A pesar de que no puede hablar mucho del tema por el proceso legal, dijo que el joven estuvo presente en el hospital durante la recuperación de su hija.

Frente a las cámaras, el padre de Valentina Gilabert dijo que José Said estuvo presente en el hospital, pero no puede dar más detalles al respecto. Sobre el rumor que apunta a que el joven donó sangre, Ernesto Gilabert, aseguró que no sabe del tema.

"Se presentó (al hospital), no puedo hablar más del caso. No sé (si donó sangre)", contó.

¿Cómo está Valentina Gilabert?

Sobre la salud de su hija, Valentina Gilabert, agredida por Marianne Gonzaga, Ernesto Gilabert dijo que sigue en recuperación en su casa. Apuntó que está recibiendo terapia física y psicológica por el ataque que la llevó a pasar varios días en coma.