Mon Laferte rinde homenaje a su compatriota Violeta Parra con la exposición Recolectoras

Para Mon Laferte no hay nada como honrar sus raíces y homenajear a quien la inspiró a ser punk y contestaría es una muestra de eso, por eso decidió reconocer el trabajo de la chilena Violeta Parra con la expo Recolectoras.

“Violeta era la punk de su época. Crecí en los 90 escuchando rock y encontré esa similitud de lo que me gustaba en ella, esa actitud rebelde ante la vida, ese espíritu fue lo que me encantó y creo que hasta el día de hoy soy bastante punk en el sentimiento, no en el sonido, porque a mí ya me da flojera la guitarra eléctrica”, comentó.