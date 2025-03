"Me sentí humillada": Mariana Echeverría revela el motivo de su distanciamiento con Faisy

La actriz y conductora de televisión, Mariana Echeverría, reapareció en redes sociales para compartir un video en el que aclaró varias de las polémicas que han ocurrido tras su participación en la segunda temporada de "La Casa de los Famosos México", en un punto de la plática habló de su pelea con Faisy, conductor de "Me Caigo de Risa".

Desde hace unos meses Faisy y Mariana Echeverría expresaron que no tenían la mejor de las relaciones a pesar de que en las distintas temporadas de "Me Caigo de Risa" presumían su gran amistad. Incluso el titular del programa reveló que actualmente estaba distanciados.

Ante esta situación Mariana Echeverría, una de las integrantes más destacadas de "La Familia Disfuncional", dio su versión sobre su distanciamiento con Faisy. La conductora brindó detalles importantes sobre lo sucedido entre ella y su ahora excompañero en "Me Caigo de Risa".

La tarde del miércoles 5 de marzo la actriz y conductora de televisión, Mariana Echeverría, subió un video en Instagram para hablar de varias controversias que han ocurrido en los últimos meses, entre ellas, su distanciamiento de su amigo, Faisy, con quien colaboró en "Me Caigo de Risa" y "Faisy Nights".

Después de explicar que no estará en la nueva temporada de "Me Caigo de Risa", Mariana Echeverría dijo que antes de entrar a "La Casa de los Famosos México" ya tenía muchos problemas con Faisy. Señaló que algunas de las inconformidades ocurrieron cuando grababan el programa "Faisy Nights".

En este sentido Mariana Echeverría contó que no la trataron bien e incluso se llegó a sentir humillada. Posteriormente dijo que tuvo una fuerte discusión con Faisy que provocó que se enojaran, meses después perdió a su bebé y por eso surgieron varios comentarios contra el conductor de televisión a quien responsabilizaban de lo ocurrido.

“Había tenido muchos problemas en ‘Faisy Nights’ porque no me trataron bien, me sentí un poco humillada, me sentí fuera de... tuvimos discusión Faisy y yo, estaba embarazada", relató.