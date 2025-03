Karla Sofía Gascón se mostró agradecida con Madonna tras la polémica en redes

El nombre de Karla Sofía Gascón ha estado envuelto en una serie de polémicas recientes después de lanzar algunos mensajes antiguos en redes sociales. La actriz que estuvo nominada al premio como Mejor Actriz, en la ceremonia 97 de los Premios Oscar, también causó controversia al aparecer en la gala de los premios de La Academia, por lo que ahora, después de ver como Madonna la defendía, decidió mandarle un mensaje de agradecimiento.

La protagonista de 'Emilia Pérez' aprovechó sus redes sociales para mostrarle todo el cariño que le tiene a Madonna, pero también a todos los integrantes del gremio que la recibieron de buena manera en la gala y el after party de los Premios Oscar.Se tiene que recordar que Karla Sofía fue invitada a la fiesta por la 'Reina del Pop'.

"Madonna, quiero agradecerte por todo el amor que me haz mostrado, por tu invitación que me diste para el after party de los Oscar y por tus palabras de amor y de fuerza. Te quiero", expresó en una historia de Instagram.