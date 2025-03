Juan Pablo Velasco: esta sería la enfermedad por la que el actor infantil fue hospitalizado y llevado a cirugía

Recientemente el actor infantil Juan Pablo Velasco, protagonista de la telenovela "Papás por conveniencia" encendió las alarmas entre sus seguidores luego de que diera a conocer que se encontraba hospitalizado, lo que explicaría el porque no pudo participar en la nueva producción de "MonteVerde" a pesar de que se reportó que ya estaba confirmado.

A través de las historias de su cuenta oficial de Instagram, el joven interprete publicó un video en donde compartió todos los detalles sobre su estado de salud actual, revelando que llevaba 12 días internado y que tuvo que ser intervenido quirúrgicamente debido a que le fue detectada una bacteria en la cadera, sin embargo, tendría un panorama alentador al asegurar que estaría por salir del hospital este mismo jueves 6 de marzo para seguir con el tratamiento desde su hogar.

"Llevo 12 días hospitalizado, se me metió una bacteria en la cadera. Me operaron y el tratamiento ha tenido que ser en el hospital. No me han dado de alta, pero mañana salgo (6 de marzo)", reveló.