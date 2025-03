Iván Cochegrus REVELA si le administraban medicamentos a Silvia Pinal

La polémica que envuelve a Iván Cochegrus y Silvia Pinal sigue dejando de qué hablar. Después de que Marco Mejorada, extrabajador del productor, confirmara le administraban medicamentos para que pudiera continuar presentándose. Las acusaciones que se lanzaron hace un par de días eran referentes a cuando realizó 'Caperucita Roja'. Ahora, el productor y actor expresó si se le llegó a administrar algún tipo de medicamento para que se pudiera presentar.

Fue durante la edición de este 6 de marzo, en Venga la Alegría, que Ricardo Casares y Flor Rubio presentar en exclusiva el contacto que tuvieron con Iván para que se defendiera por las acusaciones que se lanzaron durante una marcha. Se tiene que recordar que la declaración de Marco Mejorada explica que los medicamentos que supuestamente le administraba Cochegrus no tenían prescripción médica y lo hacía a escondidas de la familia Pinal.

"Yo no soy médico. Yo no le suministraba nada. La señora tenía a su médico de cabecera, al doctor Jesús Haro. Yo me siento en paz y tranquilo porque existen las bitácoras. Cuento también con el apoyo de las enfermeras y de la misma familia de lo que se le daba a su mamá. Todos estábamos enteradosEl medicamento que él menciona estaba en una receta médica. Entonces yo qué tengo que ver.", expresó el productor de teatro.