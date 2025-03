Hospitalizan al actor de Televisa, Juan Pablo Velasco, protagonista de "Papás por conveniencia"

En las últimas horas el nombre del joven actor de Televisa, Juan Pablo Velasco, apareció en las principales tendencias de búsqueda en redes sociales después de que se reportara que lleva varios días hospitalizado, motivo que le impidió participar en una nueva telenovela.

De acuerdo con distintos reportes Juan Pablo Velasco, "Emiliano" en la telenovela de Televisa "Papás por conveniencia", estaba confirmado para participar en la nueva producción "MonteVerde", sin embargo, el problema de salud que enfrenta provocó que fuera reemplazado. Su lugar será tomado por Mateo Juniel.

Después de que saliera a la luz que está hospitalizado, el joven actor de Televisa, Juan Pablo Velasco, reapareció en su cuenta en Instagram para subir un video explicando qué fue lo que le pasó y cuál es su estado de salud. Además habló de sus futuros proyectos en la pantalla chica.

Desde la cama de un hospital, el protagonista de la telenovela "Papás por conveniencia" relató que lleva 12 días internado después de que le fue detectada una bacteria en la cadera. El pequeño actor fue sometido a una cirugía y actualmente se encuentra en proceso de recuperación.

Para dejar más tranquilos a sus seguidores, Juan Pablo Velasco, dijo que hasta el momento no ha sido dado de alta, pero todo indica que este jueves 6 de marzo saldría del hospital para continuar con su tratamiento en casa.

"Llevo 12 días hospitalizado, se me metió una bacteria en la cadera. Me operaron y el tratamiento ha tenido que ser en el hospital. No me han dado de alta, pero mañana salgo (6 de marzo)", contó.