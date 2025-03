Hermana de Julián Figueroa defiende a Marco Chacón y a Maribel Guardia sobre herencia de Joan Sebastian

Luego de que la periodista Addis Tuñón dio a conocer unos supuestos documentos en donde el nombre de Marco Chacón, esposo y apoderado legal de Maribel Guardia aparecía entre los herederos del fallecido Joan Sebastian, ante esto Marcelia Figueroa, hija de “El poeta del pueblo” y hermana de Julián Figueroa desmintió esta información.

La hermana del fallecido Julián habló sobre lo que está viviendo actualmente su sobrino José Julián y lamenta que quieran verlo como un banco, pues asegura que la madre del pequeño, Imelda Garza Tuñón solo busca beneficios, mientras que ella así como Maribel Guardia y Marco Chacon solo quieren lo mejor para el menor tal y como fue voluntad de su hermano Julián.

Durante su visita al programa Hoy, Marcerlia Figueroa desestimó las acusaciones en contra de Marco Chacón, pues asegura que el esposo de Maribel Guardia no es heredero y si su nombre aparece es debido a que él es el albacea solo de los bienes de Julián Figueroa.

Además, Marcelia deja claro que Chacón ha tenido una gran relación con ella y sus hermanos, y Julián confiaba en él pues lo quiso muchísimo en vida, razón por la que su hermano en vida lo designó como su albacea.

“Julián dejó un testamento… a mi me consta, a mi me lo contó que iba a hacer su testamento…desmiento totalmente esto, aparte de que yo lo conozco (a Marco Chacón) y es incapaz nosotros los sabriamos, no puede y no es tan fácil, ni siquiera yo que soy heredera puedo llegar y decir que vengo a cobrar, no es así de fácil”, dijo Marcelia