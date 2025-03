Hallan muerta a la actriz, Pamela Bach-Hasselhoff, exesposa de David Hasselhoff

Este jueves 6 de marzo la industria del cine se vistió de luto después de que se confirmara la muerte de la actriz, Pamela Bach-Hasselhoff, exesposa de David Hasselhoff. De acuerdo con distintos medios internacionales, la famosa fue hallada sin vida al interior de su casa ubicada en Hollywood.

Los primeros reportes indican que la actriz de cine de 62 años de edad fue localizada sin vida luego de que sus familiares alertaran a las autoridades de no tener ningún tipo de contacto. Hasta el momento las investigaciones siguen en curso para determinar las causas de su fallecimiento.

Lo poco que se sabe sobre el fallecimiento de Pamela Bach-Hasselhoff es que sus familiares alertaron a las autoridades después de no tener ningún tipo de comunicación con la actriz. Las autoridades reportaron que no hallaron indicios de un suicidio, por lo que están investigando los hechos.

¿De qué murió Pamela Bach-Hasselhoff?

Como te comentamos al inicio de esta nota la actriz Pamela Bach-Hasselhoff fue localizada sin vida dentro de la casa que habitaba en la ciudad de Hollywood en Los Ángeles, California, Estados Unidos. La estrella de cine tenía 62 años de edad.

Medios internacionales detallan que hasta el momento se desconocen las verdaderas causas del fallecimiento de la exesposa de David Hasselhoff. Todo indica que las autoridades localizaron el cuerpo de la actriz después de que sus familiares los alertaran tras varios días sin contacto.

Hasta el momento no han sido reveladas las causas de la muerte de la protagonista de películas como "Baywatch" y "The Young and the Restless". Se espera que en los siguientes días la autopsia determine la razón de su fallecimiento a los 62 años de edad.