Don Omar anunció que hay nuevos boletos para sus conciertos en CDMX, esto es lo que cuesta ver a “El King”

El regreso de Don Omar a la Ciudad de México ha causado un auténtico furor entre sus seguidores. Como parte de su gira Back to Reggaeton, el icónico cantante puertorriqueño ofrecerá dos noches de espectáculo en la Explanada del Estadio Azteca, donde revivirá los clásicos que marcaron la historia del género urbano.

La respuesta del público no se hizo esperar. En cuestión de horas, los boletos para sus presentaciones se agotaron, lo que llevó al artista a tomar una decisión que ha emocionado a sus fans: abrir más lugares para que nadie se quede fuera. A continuación, te contamos todos los detalles sobre precios, disponibilidad y cómo conseguir tu entrada para ver a El King en vivo.

Nuevos boletos disponibles para Don Omar en CDMX

Ante la abrumadora demanda, Don Omar anunció que se liberaron nuevos boletos para sus conciertos en la capital. La fecha del 21 de marzo aún cuenta con disponibilidad en varias secciones, mientras que para el 22 de marzo, se habilitaron nuevos espacios en la zona General A, con un precio de $2 mil 562 pesos.

Los boletos se pueden adquirir a través de Funticket, y debido al éxito en ventas, se recomienda comprarlos cuanto antes. Las localidades disponibles y sus precios son:

VIP: $4,162.00

Grada Oro: $3,172.80

Grada Plata: $2,294.16

Grada Bronce: $1,792.08

General A: $2,562.68

General B: $1,290.00

Estos precios ya incluyen los cargos por servicio. La liberación de más boletos representa una última oportunidad para quienes no lograron conseguir su entrada en la preventa inicial. El anuncio de la gira Back to Reggaeton no solo representa un reencuentro con sus seguidores, sino también una reafirmación del legado de Don Omar dentro del género urbano. Su regreso a los escenarios ha sido recibido con entusiasmo por fans de distintas generaciones, quienes han seguido su trayectoria desde los inicios del reguetón.

Foto: Funiticket

Fechas y sede del concierto de Don Omar en la CDMX

El reguetonero se presentará los días 21 y 22 de marzo de 2025 en la Explanada del Estadio Azteca, un recinto con capacidad para miles de asistentes que promete vibrar con cada éxito de Don Omar. Canciones como Dale Don Dale, Danza Kuduro, Salió el Sol y Pobre Diabla formarán parte de un repertorio cargado de nostalgia y energía, donde el cantante celebrará con su público mexicano el impacto que su música ha tenido a lo largo de los años.

Además de su presentación en la Ciudad de México, Don Omar recorrerá varias ciudades del país como parte de su gira. Estas son las fechas confirmadas hasta el momento:

Mérida – 14 de marzo

Villahermosa – 16 de marzo

Veracruz – 18 de marzo

Puebla – 20 de marzo

Querétaro – 24 de marzo

León – 26 de marzo

Guadalajara – 28 de marzo

Monterrey – 30 de marzo

Cada una de estas ciudades se convertirá en el epicentro del reguetón con la presencia del puertorriqueño, quien ha prometido shows llenos de energía y grandes sorpresas para sus seguidores.