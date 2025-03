Alfonso Obregón, actor de doblaje de Shrek, no ha sido llamado para darle voz al ogro en la quinta película

Hace una semana DreamWorks compartió el primer avance oficial de "Sherk 5", la nueva película de la franquicia animada que se estrenará en 2026 y traerá de regreso al ogro más famoso del cine y a sus amigos tras más de una década de ausencia desde el lanzamiento de "Shrek para siempre" en el 2010.

Por desgracia, lo que debió ser un anunció emocionante se convirtió en una gran decepción para muchos de los fanáticos de la saga, pues a través de las redes sociales miles de usuarios manifestaron su disgusto por el nuevo diseño de los personajes quienes fueron presentados con un estilo diferente de animación, lo cual sumado a la extraña trama que parecierá estar fuera del contexto de las cintas anteriores, terminó por generar que el tráiler acumulará más de 300 mil reacciones negativas en tan solo unas horas.

Y es que parece ser que las malas noticias continúan para los fans de Sherk, pues recientemente, el actor de doblaje Alfonso Obregon quien le ha dado voz al ogro protagonista en todas las producciones de la franquicia incluyendo cortometrajes y especiales, dio a conocer que aún no recibido ningún llamado para participar en la quinta entrega.

Durante una entrevista para el canal de YouTube "Jeffar Vlogs", el cual se dedica a subir contenido relacionado con el mundo del doblaje, Alfonso Obregon señaló que no ha sido contactado, sin embargo, aclaró que en caso de que lo llamen pondrá una serie de condiciones para aceptar retomar su papel como Sherk, entre ellas recibir una paga que vaya de acuerdo con su trabajo, además de que pedirá que se le dé el reconocimiento que merece.

“Si la empresa no se comunica antes conmigo y aceptan mis condiciones, no la voy a hacer. Quiero que me paguen lo que me deben de pagar por mi trabajo, no estoy dispuesto a cobrar lo mismo que los demás. Quiero que me anuncien cada vez que pasen la película en español, quiero que anuncien Alfonso Obregón Inclán en Shrek", declaró.