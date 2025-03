Alejandra Ávalos arremete contra las autoridades por la forma en la que se llevaron al nieto de Maribel Guardia: "es uso excesivo de poder"

El pasado lunes 3 de marzo, Maribel Guardia tuvo un encuentro con la prensa durante su visita a los juzgados para dar seguimiento al proceso legal que enfrenta contra su nuera Imelda Garza Tuñón, en donde reveló como fue que las autoridades irrumpieron en su hogar haciendo uso de la fuerza para llevarse a su nieto José Julián luego de que su madre recuperara su custodia.

Sobre dicha situación, la famosa cantante mexicana Alejandra Ávalos, fue cuestionada por las cámaras del programa de espectáculos "De Primera Mano", en donde si bien aclaró que no tenía todos los detalles del caso, expresó su disgustó ante la manera de proceder de las autoridades.

"Me gustaría saber más allá de lo que se ve. Creo que la ley entre si no tiene comunicación, pienso que las instancias de un tribunal familiar no tienen una comunicación con la fiscalía. Este tipo de cosas de entrar y romper a la fuerza un portón, una casa, una puerta, no deberían de existir, no para la gente buena", declaró.