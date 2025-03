Sigo siendo la misma persona: El Malilla

Su nombre es uno de los más populares entre los jóvenes amantes de la música urbana, quienes ven en el reggaetón mexa algo más allá de un estilo musical, pues sienten algo que los une con alegría en su cotidianidad.

Y es que aunque sus canciones tienen millones de escuchas en plataformas como Spotify o recientemente ha sido nombrado cabeza de cartel en el festival Chivas Regal Supremacy, El Malilla no olvida a su barrio en Chalco y sus orígenes los lleva con orgullo en su música y su existencia.

“Soy la misma persona, solamente que ahora no salgo. Ahora no salgo, no puedo. Tiene como dos años que no voy a un cine, ahora ya no voy al cine y si voy a comer a lugares procuro no comer en horas concurridas, entonces.

“Pero sigo siendo la misma persona, sigo viviendo en el mismo barrio y me sigue gustando mi mismo barrio. Es lo mismo, solamente que ahora ya con un poquito más de precaución”, señala el joven artista en entrevista exclusiva para El Heraldo de México.

Una mezcla de éxito

Al preguntarle sobre qué es lo que hace único al reggaetón realizado en la zona metropolitana de la Ciudad de México, El Malilla no tiene dudas: la cadencia de la manera en la que se usa el lenguaje en la región es el ingrediente que lo identifica.

Yo creo que la más importante sería la jerga. El chilango tiene una manera muy peculiar de hablar y tiene una jerga muy específica que nosotros entendemos, entonces, yo creo que eso, más una pista de reggaeton, es la clave perfecta del reggaeton mexa.

Nuevos proyectos en puerta

Además de su presentación en el Parque Bicentenario, El Malilla está listo para sorprender con una nueva mezcla sobre uno de sus temas más populares en una colaboración con artistas de talla internacional.

“Se vienen demasiados proyectos, pero este 20 de marzo estreno un remix de una canción que es muy sonada en México, en los barrios, en la radio y estoy muy bendecido por eso.

“Hice un remix con un colombiano que se llama Bless y con un puertorriqueño que se llama Hades. Entonces, como que justamente siento que es el comienzo de que el reggaeton mexa se haga mundial”, concluyó.