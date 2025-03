Regina Blandón alza la voz con el monólogo "Prima Facie"

El destino hizo que la actriz Regina Blandón llegará al papel de Tessa, la protagonista de Prima Facie, un monólogo que habla sobre la deficiencia del sistema judicial ante la violencia de género. El multipremiado texto, escrito por Suzie Miller, se presenta en el Teatro Milán.

“Había leído esta obra hace un par de años y me voló la cabeza, me parece un gran texto y necesario que se tienen que poner estas historias sobre la mesa para seguir hablando de ellas, y durante mucho tiempo estuve preguntando quien tenía los derechos y nadie sabía, pero hace dos años, en unos premios Metropolitanos de Teatro, Camilla Brett, la productora y directora se acercó a mí y me dijo que quería ver conmigo una obra, le dije que había una que me moría por hacer, Prima Facie y me contestó que era esa y creo que fue una cosa del destino que agradezco y que me siento honrada de ser elegida”.