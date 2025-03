Muere Kimberly Burch, prometida del cantante Taime Downe, tras caer desde un crucero

Hace unas horas se dio a conocer el fallecimiento de Kimberly Burch a los 56 años de edad, quien murió tras caer hacía el mar mientras se encontraba viajando en un crucero en compañía de su prometido Taime Downe, el vocalista de la banda de glam metal Faster Pussycat.

La noticia fue confirmada por la familia de la mujer a través de un post publicado en la red social Facebook, en donde le escribieron un emotivo mensaje de despedida, resaltando dolor, así como su desconcierto ante el trágico y misterioso incidente que le quitó la vida.

"Con el corazón roto compartimos la triste noticia del fallecimiento de Kimberly Burch. Ella era una querida hija, hermana, cuñada y tía. Todos los que la conocieron y amaron la extrañarán mucho. Pedimos oraciones durante este tiempo por nuestra familia mientras tratamos de comprender esta desgarradora tragedia. ¡Te amamos y extrañamos Kimberly Burch!", se lee en la publicación.

Familiares de Kimberly Burch confirmaron su muerte

Foto: Facebook/Kellie Burch

¿De que murió Kimberly Burch, prometida de Taime Downe?

De acuerdo con información de medios internacionales, Kimberly Burch habría caído al mar desde la ventana su cuarto de la embarcación "Explorer of the Seas" perteneciente a la empresa Royal Caribbean en donde se encontraba viajando junto a Taime Downe durante la noche del pasado domingo 2 de marzo.

Testigos señalaron que el incidente habría sucedido alrededor de las 23:00 horas, y que el crucero habría detenido su marcha para dar inició a las labores de rescate de la mujer, cuyo cuerpo no pudo ser encontrado pese a los esfuerzos de los elementos de emergencia. Por su parte la compañía Royal Caribbean compartió un comunicado de prensa pidiendo discreción para la familia de Kimberly.

"Nuestra tripulación lanzó inmediatamente un esfuerzo de búsqueda y rescate, está trabajando con las autoridades locales y estamos brindando apoyo y asistencia a la familia de nuestro huésped durante este difícil momento. Para respetar la privacidad de la familia de nuestro huésped, no tenemos detalles adicionales para compartir", dice en el comunicado.

Autoridades investigan la muerte de Kimberly Burch

Ante las misteriosas circunstancias en las que Kimberly Burch cayó al mar y perdió la vida, fue Carnell Burch, madre de la difunta mujer quien declaró para el pasado lunes para el medio TMZ que aún no estaba claro si su hija había saltado o había caído de manera accidental, sin embargo, aseguró que sería incapaz de hacerse daño a sí misma, además sostuvo que no tenía ningún antecedente de padecer algún problema emocional como depresión, aunque admitió que sí había estado ingiriendo bebidas alcohólicas en el viaje, algo no era normal en ella.

Por su parte, pasajeros dijeron haber sido testigos de una intensa discusión entre Taime Downe y Kimberly Burch momentos antes de su caída, por lo que algunos lo señalan como el presunto culpable de haber empujado a la víctima hacía el mar. Hasta el momento no se ha esclarecido que sucedió con exactitud, pues las autoridades aún continúan realizando las investigaciones correspondientes.