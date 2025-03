¿Luis Miguel dará concierto en Bellas Artes? Esto es todo lo que se sabe

Durante los últimos días ha comenzado a resonar el rumor de una posible presentación de Luis Miguel en el Palacio de Bellas Artes de la Ciudad de México, uno de los recintos más emblemáticos de la Ciudad de México en donde se han presentado otros grandes intérpretes como Juan Gabriel, Luciano Pavarotti, Alejandro Fernández y Chavela Vargas.

Tales especulaciones surgieron a raíz de la publicación de un video promocional del supuesto concierto compartido a través de una cuenta de TikTok no verificada de Warner Music International el pasado 21 de febrero, en donde se mostraban unas imágenes del inmueble con una canción de "El Sol" de fondo, con una leyenda de "próximamente" al final del mismo.

Posteriormente dicha cuenta volvió a compartir otro clip hace apenas seis días, en donde se revelaría que la supuesta presentación de Luis Miguel en el Palacio de Bellas Artes se llevaría a cabo durante el mes de abril.

Pero sin duda alguna, el momento que elevó la emoción de los fanáticos del "Sol" hasta los cielos fue cuando la famosa periodista de espectáculos Pati Chapoy hizo un comentario durante el final de la transmisión del programa "Ventaneando" sobre el concierto de Luis Miguel, mismo que fue tomado como una especie de confirmación por muchos.

“¿Ya nos vamos? ¿Entonces ya no vamos a poder hablar del concierto de Luis Miguel en Bellas Artes? ¡Hasta mañana!”, dijo Pati Chapoy.

Sin embargo, hace una semana Martha Figueroa ya había abordado el tema de la presentación de Luis Miguel en Bellas Artes en uno de sus videos subidos a su canal de YouTube, asegurando que se trataba de una mentira, pues dicha cuenta sería en realidad de una persona que se dedica a hacer covers de "El Sol" y que no habían planes de llevar a cabo un concierto de Luismi en el recinto.

"No es nada. Me dijeron que la cuenta esa de TikTok es fake, no es la cuenta de la disquera. Es de un cuate que se dedica a hacer covers de Luis Miguel y que su cuenta se llama así. Ni va a cantar Luismi ahí, ni está planeado, ni va a hacer exposición ni nada", reveló.