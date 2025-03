Laura Flores revela que sufrió acoso por parte de dos famosos actores: "es ser cobarde y poco hombre"

En las últimas semanas Laura Flores ha estado en boca de todos después de destapar que tiene una relación sentimental con el periodista, Eduardo "Lalo" Salazar, y revelar que sufrió acoso por parte de dos famosos actores. Las declaraciones de la actriz se volvieron virales en la industria del espectáculo.

En una reciente entrevista para la revista de espectáculo TVNotas, Laura Flores, una de las actrices más famosas en México, detalló el acoso que sufrió por parte de dos actores. A pesar de su revelación, la también conductora no reveló la identidad de los involucrados.

En la plática con la revista de espectáculos, Laura Flores se sinceró con sus seguidores al contar que sufrió acoso por parte de dos famosos actores. Al parecer las agresiones ocurrieron mientras grababan alguna telenovelas, pero prefirió no entrar en más detalles.

La protagonista de telenovelas como "El derecho de nacer", "Destilando amor" y "Las hijas de la señora García" dijo que un actor le "metió mano" en el set de grabación. La actriz, Laura Flores, relató que la agresión ocurrió antes de entrar a grabar una escena.

"En el set, me metieron mano. Antes de la escena de grabar, hubo uno que llegó por atrás, estaba separado de la mujer él. Me agarra de las caderas y me empieza a bajar las manos hacía mis genitales", contó.