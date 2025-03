La película olvidada de Zoe Saldaña por la que la acusan de RACISTA; al igual que "Emilia Pérez", es de un director francés

La actriz Zoe Saldaña está en la mira tras ganar en la 97 edición de los Premios Oscar en la categoría a Mejor Actriz de Reparto por su actuación en la polémica película de "Emilia Pérez", misma que se ha envuelto en críticas y cancelaciones por reflejar de una forma vanal problemas como la desaparición de personas y el narcotráfico en México. Si bien en los meses pasados la famosa de 46 años había guardado silencio, a diferencia del director Jacques Audiard y del resto del reparto, la noche del domingo rompió el silencio.

Luego de ser la ganadora a la estatuilla como Mejor Actriz de Reparto por su personaje de "Rita", la actriz ofreció unas palabras a la prensa y fue donde Cristina Ibañez, directora editorial de SenaCine Latam, le cuestionó sobre todo lo que se ha comentado sobre "Emilia Pérez", incluyendo aquellos en los que para los mexicanos significó una falta de respeto ante hablar de un tema tan doloroso como lo son las desapariciones de personas. Sobre ello, Zoe Saldaña afirmó que la película no es un reflejo de México, sino una historia de mujeres.

"Antes que cualquier otra cosa, lamento que tú y tantos mexicanos se sintieran ofendidos. Nunca fue nuestra intención. Hablamos y provenimos desde el cariño, eso lo defenderé. No comparto tu opinión, para mí el corazón de esta película no es México. No hicimos una película sobre un país, hicimos una película sobre cuatro mujeres", dijo.