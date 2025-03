Karol Sevilla se retracta de la broma sobre Ángela Aguilar y le envía mensaje ante las críticas

La polémica está lejos de terminar para Ángela Aguilar, pues se mantiene como blanco de comentarios negativos por su matrimonio con Christian Nodal. La cantante ha sido protagonista de memes por la frase "fan de su relación" que esta vez usó Karol Sevilla para hacer mofa de la broma que Mario Bautista le hizo a sus seguidores al asegurar que se convertiría en padre, aunque la actriz se retracto enseguida y envió un mensaje a la cantante ante las críticas que recibe en redes sociales.

La frase "fan de su relación" se volvió tendencia en medio del escándalo por la relación entre los cantantes de regional mexicano ya que, aparentemente, Aguilar la habría dejado como comentario en una foto compartida por Cazzu en redes sociales en a que aparece junto a Christian Nodal. A esto se suma el fragmento de una entrevista en la que la hija de Pepe Aguilar externa su alegría y afirma que se convertiría en tía, refiriéndose al embarazo de la trapera argentina.

En un reciente encuentro con los medios retomado por "Qué buen chisme" en YouTube, Karol Sevilla fue cuestionada sobre la broma de Mario Bautista, con quien fue relacionada luego de su ruptura con Emilio Osorio. La actriz bromeó con la situación usando las frases que crecieron con la polémica de Ángela Aguilar, aunque se retractó enseguida con un comentario sarcástico sobre ser "demandada".

“Yo pensé que iba a ser tía, ¡no, me van a demandar, me van a demandar! Le mandé mensaje, platicamos y le dije: ‘Me tenías con el Jesús en la boca, sí me la creí’ (…) Le puse fan de su relación, pero ya no hay que decir esas cosas, me va a demandar su tía”, dijo entre risas la también cantante.