Julian Casablancas y The Voidz sorprenden con el nuevo sencillo "Blue Demon", ¿se viene nuevo álbum?

Después del aclamado estreno del disco "Like All Before You" la banda The Voidz, encabezada por el cantante y compositor Julian Casablancas sorprendieron a sus aficionados con un lanzamiento abrupto del primer sencillo de lo que será un nuevo EP. "Blue Demon" es la primera canción de este nuevo trabajo del conjunto, el cuál será estrenado a mediados de año.

Si bien el grupo ha tenido una evolución interesante en su sonido, pasando del rock alternativo a una mezcla de música electrónica al estilo Vapor Wave, con esta nueva canción, The Voidz termina por dejar atrás su pasado cargado de guitarras eléctricas y ritmos de Garage Rock, abrazando completamente un sonido cargado de sintetizadores e inundado de Synth Pop del más oscuro.

BLUE DEMON OUT NOW https://t.co/T8tgsPnG0G — The Voidz (@TheVoidz) March 2, 2025

Con una letra de contrastes y contestaría ante el uso de Inteligencia Artificial dentro del proceso creativo (polémica que opacó el último disco del conjunto), "Blue Demon" se presenta como el siguiente paso dentro de lo que ahora podría considerarse como el proyecto principal de Julian Casablancas, quien con dos lanzamientos en menos de un año, parece confirmar que su creatividad y futuro musical se encuentra lejos de The Strokes.

¿Cuándo sale el nuevo EP de The Voidz?

El nuevo EP de The Voidz se estrenará a mediados de año, según lo anunciado tras el lanzamiento de su primer sencillo, “Blue Demon”, por lo que entrando la primavera de este 2025 todos los aficionados de la trayectoria del cantante tendrán nuevo material mientras esperan con ansias el regreso de The Strokes, el cual con este anuncio se ve más complicado.

Escucha aquí "Blue Demon" el nuevo sencillo de The Voidz:

¿Por qué se separaron The Strokes?

En cuanto a The Strokes, la banda no se ha separado oficialmente. Sin embargo, Julian Casablancas ha estado más enfocado en The Voidz, lo que ha generado especulaciones sobre el futuro del grupo neoyorquino.

A lo largo de los años, The Strokes ha tenido periodos de inactividad, motivados por diferencias creativas, proyectos alternos de sus integrantes y una dinámica de trabajo menos constante en comparación con sus inicios. A pesar de esto, siguen activos y lanzaron su último álbum, The New Abnormal, en 2020.

