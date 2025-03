Eiza González ROMPE EL SILENCIO y defiende a Millie Bobby Brown de las críticas a su físico

Eiza González se abre paso con éxito como actriz en Hollywood gracias a su talento ante las cámaras, así como su arrolladora belleza por la que ha acaparado los principales titulares y se ha convertido en un referente de moda. Sin embargo, esto no ha evitado que sea blanco de comentarios negativos por su apariencia física, tal y como ocurrió con Millie Bobby Brown con quien la mexicana se solidarizó luego de que alzara la voz en contra de las críticas que ha recibido en los últimos días.

La actriz mexicana ha usado sus redes sociales para pronunciarse en contra de los comentarios que recibe por su físico, estrategia que sostienen otras celebridades con la intención de llegar directamente a sus seguidores y crear conciencia sobre la importancia de no opinar sobre el cuerpo de otras personas. En esta ocasión la estrella de "Stranger Things" puntualizó en cómo esto afecta la salud mental, física y emocional de aquellos que se convierten en blanco, especialmente a quienes crecen bajo el escrutinio público.

A través de sus historias en Instagram, Eiza González reconoció el coraje de Millie Bobby Brown por alzar la voz ante los comentarios que ha recibido en días recientes sobre su apariencia física. Esto debido a su nuevo look con el que, señalaron algunos medios locales e internautas, aparenta una edad mayor a la que tiene la joven actriz que no dudó en mencionar los nombres de quienes hicieron comentarios ofensivos.

La protagonista de "Enola Holmes" publicó un video en su cuenta de Instagram en el que menciona el acoso del que ha sido víctima en los últimos días tanto por medios locales como por algunos usuarios debido a su apariencia física. Brown reflexionó sobre la importancia de crear conciencia para evitar que futuras generaciones sigan enfrentándose a comentarios negativos sobre su físico, así como el impacto negativo que esto tiene en ellas.

“Quiero tomarme un momento para abordar algo que creo que va más allá de mí, algo que afecta a todas las mujeres jóvenes que crecen bajo el escrutinio público. Creo que es necesario hablar sobre esto”, dijo Brown para concluir enviando un poderoso mensaje: “Me niego a disculparme por haber crecido. Me niego a hacerme más pequeña para cumplir con las expectativas poco realistas de las personas que no pueden soportar ver a una niña convertirse en mujer. No me avergonzaré de cómo me veo, cómo me visto o cómo me presento”.