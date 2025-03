¿De qué murió Carl Dean, esposo de la cantante Dolly Parton con quien estuvo más de 60 años?

La industria de la música y el mundo en general se encuentran consternados tras la muerte de Carl Dean, esposo de la icónica cantante Dolly Parton. Dean, quien fue el compañero de vida de la estrella del country durante más de seis décadas, falleció el 3 de marzo de 2025 a los 82 años en su hogar en Nashville, Tennessee. La noticia fue confirmada por Parton a través de un comunicado oficial, en el que pidió respeto a la privacidad de la familia en este difícil momento.

En 2019, Dolly Parton compartió públicamente que su esposo había sido diagnosticado con la enfermedad de Alzheimer, un diagnóstico que puso en jaque la salud de Carl en los últimos años. Aunque no se ha confirmado si esta fue la causa directa de su fallecimiento, la cantante reveló en varias entrevistas que Carl luchaba contra los efectos de esta enfermedad, lo que sin duda afectó su calidad de vida en sus últimos años.

Aunque no se revelaron las causas que terminaron con la vida de Carl, la noticia sacudió tanto a la comunidad musical como a los seguidores de Dolly Parton alrededor del mundo. A través de un comunicado oficial, Dolly expresó el dolor de su pérdida, al tiempo que solicitaba privacidad para ella y su familia en este momento de duelo, pero se sabe que será enterrado en una ceremonia privada, a la que solo asistirán familiares y amigos cercanos.

Dolly Parton y Carl Dean, una historia de amor que duró más de 60 años

La relación entre Dolly Parton y Carl Dean fue un ejemplo de amor duradero y discreto, pues la pareja se conoció en 1964 cuando Dolly, a la edad de 18 años, recién llegaba a Nashville para perseguir su sueño musical. Según relatos de la propia cantante, su primer encuentro con Dean fue "amor a primera vista"; en un momento en el que la cantante de "Jolene" comenzaba a construir su carrera, Dean, que trabajaba como contratista en la ciudad, se mantuvo completamente alejado del ojo público. A diferencia de muchas parejas famosas, que a menudo luchan por mantener su relación fuera de los medios, Parton y Dean optaron por vivir su amor en privado.

En este difícil momento, la figura de Carl Dean perdura en el legado de Dolly Parton, una estrella que siempre ha mostrado al mundo lo que significa mantener el amor y la privacidad en equilibrio.

Fotografía: Instagram/@dollyparton

En 1966, dos años después de conocerse, la pareja se casó en una ceremonia privada, sin la presencia de fotógrafos ni cámaras y esta decisión fue clave para su relación, que, a pesar de la fama mundial de Parton, nunca estuvo marcada por los reflectores, por lo que durante todos estos años, el respeto y la complicidad mutua fueron los pilares que sostuvieron su matrimonio.

Carl Dean fue una figura discreta, pero su amor y apoyo incondicional hacia Dolly nunca pasaron desapercibidos; si bien su presencia en los medios de comunicación era prácticamente inexistente, se sabía que era el pilar sobre el que Parton se apoyaba tanto en su vida personal como profesional.

A menudo, la cantante hablaba de él con admiración, resaltando su sentido del humor, su apoyo constante y su capacidad para hacerla sentir amada. Fue así como durante más de 60 años, Carl y Dolly compartieron una vida de amor profundo, mientras ella dominaba las listas de éxitos con canciones que resonaron en generaciones de fans.

Con el paso del tiempo, la influencia de su relación seguirá siendo una fuente de inspiración para aquellos que creen en el amor verdadero, inquebrantable y eterno.

Fotografía: Instagram/@dollyparton

¿Quién es la pareja de Dolly Parton?

A lo largo de su vida juntos, Dolly Parton nunca dudó en rendir homenaje a su esposo de manera pública, por lo que en 2012, la cantante lanzó la emotiva balada "From Here to the Moon and Back", que escribió en honor a su relación con Carl. La canción es una declaración de amor eterna y una muestra de la devoción de Dolly hacia su compañero.

Mientras que en 2016, el amor de la pareja fue celebrado a lo grande cuando Dolly y Carl renovaron sus votos matrimoniales en una ceremonia privada que marcó su 50 aniversario de bodas. La ocasión fue una de las pocas veces en que el matrimonio fue el centro de atención mediático, pero se trató más de una celebración íntima de su amor que de un evento público.