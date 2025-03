Camila, hija de Alejandro Fernández, rompe en llanto al recordar a Daniel Bisogno

La muerte de Daniel Bisogno a los 51 años edad significó un fuerte golpe para el mundo del espectáculo debido a su extensa trayectoria en la que tuvo la oportunidad de estar cerca de otras estrellas del cine, la televisión y la música. Entre ellos Camila Fernández, quien no pudo contener el llanto al recordar al conductor que partió en la misma fecha en la que ella sufría la pérdida de otro familiar.

La hija de Alejandro Fernández se abre paso con éxito en la industria musical bajo el género de regional mexicano y, con ello, sigue los pasos de su famoso padre y abuelo, Vicente Fernández. Esta vez la joven compartirá el escenario en 23 fechas con “El Potrillo” en la gira que tendrá por Estados Unidos, apoyada en todo momento de su esposo, Francisco Barba, y su pequeña hija, Cayetana, así como de su familia que no dudaron en acudir a su primer concierto.

Fue durante esta presentación que Camila Fernández fue cuestionada sobre Daniel Bisogno, quien falleció el pasado 20 de febrero por complicaciones de salud derivados de una bacteria que lo aquejó por meses tras recibir un trasplante de hígado. La joven cantante recordó que se enteró sobre el fallecimiento del también actor mientras estaba en Premio Lo Nuestro, pero después pidió por él en una misa especial que se hizo en honor a otro familiar que perdió en la misma fecha.

En un encuentro con los medios retomado por “Qué buen chisme”, Alex B fue cuestionado sobre la probabilidad de tomar el lugar que por más de 20 años ocupó su hermano en “Ventaneando” junto a la periodista Pati Chapoy. El conductor reconoció la gran trayectoria que tenía Daniel, sin embargo, es algo que rechazaría debido al impacto que tuvo en la industria.

“Daniel es irremplazable. Yo nunca ocuparía un sillón que ocupó él, en primera porque somos muy diferentes porque cada uno tiene su personalidad y cada uno tiene su carrera. Siempre traté de huir de su camino justo para que no me compararan, nunca me sentaría en ese sillón porque, además, me quedaría muy grande. Nunca lo haría, pero desde mi casa les aplaudo y lo disfruto, claro, si en algún momento saliera otro proyecto yo feliz de la vida de hacer algo nuevo, pero ‘Ventaneando’ es de Daniel Bisogno”, dijo Alex B.