Así evolucionó Lady Gaga en los últimos 13 años, el tiempo que pasó antes de su regreso a México

Stefani Joanne Angelina Germanotta, artísticamente conocida como Lady Gaga, informó vía Instagram que este año regresará a México como parte de la gira que lidera para promocionar su octavo álbum de estudio: “Mayhem” que incluye el sencillo “Abracadabra” y saldrá este 7 de marzo. La cantautora de talla internacional regresará al país luego de 13 años, tiempo en el que ha evolucionado y sus fans mexicanos la han esperado. La cita es el próximo 26 de abril en el Estadio GNP en Ciudad de México.

Durante poco más de una década la intérprete de “Bad Romance” se ha renovado incontables veces, ya que esto es parte del éxito de su carrera. Esto no sólo tiene que ver con su imagen, sino con todo el concepto que realiza para presentar su música. Dejó esto en claro con su nuevo material musical que hace guiño a la música pop con la que forjó su carrera, indica la revista Rolling Stone.

Formalmente la carrera musical de Lady Gaga se inició en 2008 porque el 19 de agosto lanzó su disco debut: “The Fame”. Aunque inicialmente el material tuvo poca difusión, en 2009 se volvió tendencia y la cantante recibió críticas positivas. Este fue el comienzo de los éxitos que le aguardaban con sus canciones “Poker Face” y “Paparazzi”.

Lady Gaga se presentará en el Estadio GNP el próximo 26 de abril. Foto: captura de pantalla.

Ante el boom de su carrera, la también actriz lanzó en 2009 el disco “The Fame Monster” que incluye una de sus canciones más conocidas: “Bad Romance”. A partir de aquí no hubo vuelta atrás y Lady Gaga se volvió en la estrella del momento. Pese a esto, la estrella musical no se detuvo ni se encasilló porque es una figura multifacética.

Lady Gaga y “Born This Way”, ¿una antesala de su trabajo en cine?

Los últimos shows que Lady Gaga ofreció en México fueron parte de sus giras “The Monster Ball” (2011) y “Born This Way” (2012). El segundo fue parte de su disco “Born This Way” que marcó un momento clave en su carrera porque mostró su facilidad para sumarse a varios géneros. “Judas” y “The Edge of Glory” fueron los sencillos con los que impactó. Un dato curioso es que este disco podría ser considerado una antesala del trabajo posterior de Lady Gaga en la industria del cine.

Lady Gaga, presente desde el fútbol americano hasta un tributo a David Bowie

A lo largo de los 13 años que pasaron para que Lady Gaga regresara a México sucedieron momentos destacables en su carrera y dos de ellos son los siguientes: el 7 de febrero de 2016 interpretó el himno nacional de Estados Unidos durante el Super Bowl 50. Una semana después de esto se presentó en los premios Grammy para hacerle un tributo a David Bowie, quien también fue una figura disruptiva.

De la música al cine, un sueño de Lady Gaga

Por su talento, versatilidad y personalidad, Lady Gaga se consolidó en la escena musical y esto le abrió las puertas para cumplir otro sueño: hacer cine. El 31 de agosto de 2018 se estrenó en el Festival Internacional de Cine de Venecia la película “A Star Is Born” que dirigió Bradley Cooper. Se trató de la tercera adaptación y, pese a esto, la cantante recibió buenas críticas.

“Nace una estrella” -título del largometraje en México- marcó un antes y un después en la carrera de Lady Gaga porque se mostró en otra faceta. Como resultado de esto, empezó a combinar la música con la actuación y en 2021 protagonizó junto a Adam Driver “La casa Gucci” y en 2024 estrenó la película “Joker: Folie à Deux” en la que trabajó junto a Joaquin Phoenix.