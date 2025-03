Alfonso Obregón confiesa que los internos le pedían la voz de Shrek mientras estaba en la cárcel

Hace unos días después de que Shrek 5 mostrará un nuevo avance de lo que nos presentará el próximo año, el famoso actor de doblaje Alfonso Obregón reapareció en un canal de Youtube donde comentó cómo es que vivió el momento en el que fue acusado de presunto acoso.

Cabe destacar que a unos meses de haber enfrentado uno de los momentos más difíciles de su vida, el actor de doblaje Alfonso Obregón, reconocido por ser la voz de Shrek en Latinoamérica, rompió el silencio y habló sobre su inesperada experiencia en prisión.

En agosto de 2024, Alfonso Obregón fue detenido en el aeropuerto de la Ciudad de México y trasladado al Reclusorio Norte, tras ser acusado por una de sus alumnas de presuntos tocamientos indebidos. Sin embargo, días después quedó en libertad debido a la falta de pruebas.

Lejos de quedar en el pasado, el actor ha denunciado que, tras su liberación, ha sido víctima de amenazas, extorsiones y difamaciones por parte de la mujer que lo acusó, por lo que ha decidido tomar medidas legales, por lo que al menos no se sabe si volvera para doblar a Shrek en la nueva entrega.

En una reciente entrevista con el youtuber JeffarVlogs, Alfonso Obregón relató cómo vivió los días que pasó tras las rejas. Según contó, su arresto ocurrió justo cuando estaba a punto de viajar a Colombia para asistir a un evento, y la noticia de su detención no tardó en difundirse.

Su mayor temor era lo que pudiera ocurrir dentro del reclusorio, pero para su sorpresa, los presos lo reconocieron de inmediato como la voz de Shrek y lo recibieron con admiración, algo muy extraño pero que el famoso actor de doblaje decidió contar de manera normal.

"Se empiezan a presentar los presos en mi celda diciéndome 'A ver, ¿dónde está Shrek?', 'Háblanos como Shrek?’. Me decían 'no se preocupe, aquí vamos a estar, lo vamos a cuidar'", mencionó Alfonso Obregón en la entrevista.

Durante su estancia en prisión, los internos incluso le llevaban dibujos para que los firmara y se los enviaran a sus familias. Y al momento de su salida, muchos se despidieron con abrazos y le pidieron que les hablara como algunos de sus personajes más icónicos.

"Los mismos presos me cuidaron. Yo entré pensando que me iban a partir la madre, que me iban a destrozar. Y al final, ellos fueron los que me protegieron. Recibí más ayuda y hermandad dentro del reclusorio que de muchas personas afuera que se dicen éticas y morales" , expresó el actor de doblaje.