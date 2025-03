Addis Tuñón responde a hermanas de Julián Figueroa: “Yo nunca he puesto en duda la buena intención de Marco Chacón"

El conflicto entre Imelda Tuñon y Maribel Guardia ahora ha escalado y hay nuevos involucrados, en esta ocasión, hablaremos de lo que sucede entre las hermanas de Julian Figueroa Marcelia y Zaralea Figueroa quienes despotricaron en contra de la periodista Addis Tuñon quien es tía de Imelda.

Y es que las hermanas del fallecido Julián, no se quedaron calladas luego de que la presentadora de televisión mostró documentos en los que se señala a Marco Chacon como figura legal del fallecido hijo de Maribel Guardia, poniendo en duda la forma de actuar de Chacon respecto a los intereses de la herencia. Pese a esto Addis respondió de manera contundente.

Tras las declaraciones hechas a través de redes sociales de Marcela y Zaralea en donde una de ellas señaló directamente a la periodista Addis Tuñón de querer “colgarse” de una situación, la periodista asegura que ella en ningún momento está haciendo un juicio.

Por su parte, Gustavo Adolfo Infante, amigo y jefe de Tuñon aseguró que Addis no va a ganar nada al mostrar los documentos de los que se ha hablado, por lo que defendió a su compañera de los ataques de las hermanas de Julián Figueroa.

Finalmente Addis Tuñón quien trató de mantenerse tranquila durante el segmento, se defendió al asegurar que los documentos mostrados no son apócrifos y que además son de dominio público, por lo que cualquier persona puede acceder a ellos en el momento que así lo desee.

“Documentos públicos, no hay una fuente comprometida aquí, si usted es alguien que quiera investigar, hágalo, acuda por favor, acceda a la liga de investigación del Estado de Texas, ahí esta”, aseguró Addis

En esta misma respuesta, Addis asegura que las publicaciones de las hermanas de Julián Figueroa en su contra están llenas de agresividad por lo que deja claro que ella en ningún momento habló o puso en duda la integridad de Marco Chacon.

“Yo nunca he puesto en duda la buena intención de Marco Chacón, ni he puesto en duda la calidad humana que tiene, es una persona con la cual no tengo absolutamente nada personal ni en contra…” dijo Addis Tuñón