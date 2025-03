Yadhira Carrillo da sus primeras declaraciones tras su regreso a las telenovelas luego de 17 años de ausencia

El pasado domingo 2 de marzo, la famosa actriz mexicana Yadhira Carrillo sorprendió a sus seguidores luego de haber hecho una inesperada aparición especial como "Carolina Guillén" en el gran final de "Las hijas de la Señora García", convirtiéndose en tendencia en las redes sociales.

Y es que no es para menos, pues su participación representó su regreso a la pantalla chica tras 17 años de ausencia, pues el último proyecto en el que había trabajado fue "Palabra de Mujer" en el 2008. Sin embargo, la gran noticia llegó luego de que José Alberto "El Güero" Castro revelará que la actriz también sería la protagonista del remake de "El Privilegio de Amar".

En medio de su tan aclamado regreso, las cámaras del programa "Hoy" tuvieron la oportunidad de entrevistarla mientras se encontraba recorriendo las instalaciones de Televisa, en donde expresó su agradecimiento hacía el público por recordarla aún con el pasó del tiempo, mostrándose dispuesta a escuchar las peticiones del público que busca verla en una nueva telenovela.

"Y le agradezco al público eso, que no me olvide, porque yo estoy siempre lista para lo que necesiten y si lo que necesitan es una novela, pues hay que buscarla. Y sólo porque la gente lo pide, entonces hay que ver para hacerlo, ¿verdad?”, señaló la actriz.

Asimismo, dijo sentirse plena y bendecida a pesar de haberse alejado de las cámaras durante tantos años, pues esto le permitió darse tiempo para poder disfrutar del cariño de su familia, así como de su esposo, por lo que no se arrepiente de nada.

"He vivido un círculo de mi vida muy diferente al de antes. No me ha faltado nada, he sido una mujer muy bendecida por el amor de la gente, de mi familia, de mi pareja", compartió Yadhira Carrillo.