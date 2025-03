"Payasaditas de conductora importante": Flor Rubio se lanza contra Galilea Montijo por no conocer a El Capi Pérez

Una nueva rivalidad está surgiendo en la industria del espectáculo después de que la conductora de "Venga La Alegría", Flor Rubio, le lanzara un fuerte mensaje a la titular del "programa Hoy", Galilea Montijo, quien aseguró que no conoce al comediante, El Capi Pérez, uno de los grandes referentes de TV Azteca.

En una entrevista con la finalista de la segunda temporada de "La Casa de los Famosos México", Karime, Galilea Montijo aseguró que no conocía a El Capi Pérez, incluso lo llegó a confundir con "El Capi" Albores, encargado de dar el clima en el matutino de Televisa, el "programa Hoy".

En la plática Galilea Montijo, una de las máximas figuras de Televisa, dijo que no conoce ni ha visto nunca a El Capi Pérez, uno de los titulares de "Venga La Alegría". La tapatía aseguró que desde hace años no ve a la competencia, por estar conduciendo el matutino de San Ángel.

"Ni los conozco, ni los he visto en mi vida. No tengo el gusto de conocerlo, no se quién es", contó.