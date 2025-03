Odalys Ramírez comparte un devastador momento y llora la muerte de un miembro de su familia

En la mayoría de las ocasiones, las redes sociales son un medio para mostrar la mejor parte de nosotras: la fotografía más linda, el día más romántico o el logro más grande. Sin embargo, no todo es lo que parece y no por tratarse de una figura famosa significa que no existan baches emocionales en su vida; este fue el caso de Odalys Ramírez, quien dejó de lado las apariencias para dar a conocer la muerte de Lío, el perrito que la acompañó por 10 años.

Fue por medio de un emotivo video publicado en su cuenta de Instagram que Odalys Ramírez, visiblemente afectada, relató que la mañana del 3 de marzo se produjo el inesperado fallecimiento de Lío, a quien un infarto le arrebató la vida, dejando un vacío irreparable en su familia. La conductora se mostró especialmente vulnerable y destacó que la partida de su mascota fue un golpe devastador, pues, como ella misma confesó, era la primera vez que enfrentaba la muerte de un ser querido de cuatro patas.

Después de diez años, nuestro perrito Lío tuvo un infarto y falleció esta mañana. Fue muy sorpresivo y la verdad es la primera vez que se me muere una mascota, entonces fue muy difícil para mí de procesar y el saber que le teníamos que decir a nuestros hijos, explicó en su video.

Pati Chapoy defiende al esposo de Maribel Guardia y aclara su lugar en la herencia de Joan Sebastian

¿Qué le pasó a Odalys Ramírez?

A lo largo de su publicación, Odalys Ramírez compartió una carta profundamente conmovedora dedicada a Lío, en la que expresó todo su amor y gratitud por los momentos vividos junto a él. En el texto, la conductora relata cómo su perro había sido una fuente de alegría constante para su familia, describiendo las pequeñas costumbres que compartieron juntas durante la última década; entre lágrimas, la presentadora destacó las características que hacían únicas a Lío, desde su ternura hasta su naturaleza protectora.

Odalys Ramírez atraviesa un doloroso momento tras la pérdida de su amado perro Lío, quien falleció a los 10 años debido a un infarto.

El duelo por una mascota, aunque a menudo no es comprendido o validado por todas las personas, tiene un impacto significativo en quienes lo viven. Especialistas en salud mental sugieren que este tipo de dolor debe ser tratado con la misma gravedad que el de cualquier otra pérdida, y es fundamental contar con el apoyo de seres queridos para sobrellevar este tipo de momentos difíciles. En el caso de Odalys, su comunidad en las redes sociales se convirtió en un espacio donde recibió mensajes de apoyo y condolencias, al igual que sus familiares cercanos.

Patricio Borghetti lamenta la pérdida de Lío, su compañero perruno

De la misma forma Patricio Borghetti, esposo de Odalys, compartió con sus compañeros de "Venga la Alegría" esta dolorosa noticia, pues durante una de las emisiones del programa, abrió su corazón para hablar sobre la partida de Lío. Con la voz quebrada, Pato relató que se encontraba trabajando en el foro cuando recibió la desgarradora llamada que le informó que su compañero fiel ya no estaba con vida; el momento fue tan inesperado como doloroso, dejando a Borghetti con una profunda sensación de tristeza.

Lo que más le costó, confesó el conductor, fue comunicarles la noticia a sus hijos ya que ésta es la primera vez que la familia enfrenta una pérdida tan significativa y cercana, lo que lo convierte en un hecho aún más difícil de asimilar.Según Pato, la partida de Lío no solo marcó un adiós para él, sino también para los niños, quienes vivieron junto al perro momentos llenos de amor y alegría.

A lo largo de estos 10 años, Lío no solo fue una mascota, sino un miembro esencial de la familia de Odalys Ramírez.

Pese al dolor de la pérdida, Pato expresó que lo único que se puede hacer es seguir adelante, pero siempre con el corazón lleno de gratitud hacia el perro que era parte de su familia. También aseguró que, aunque Lío ya no esté esencialmente, el amor y las enseñanzas que dejaron perdurarán en sus recuerdos, por lo que siempre habrá un espacio para honrar su memoria.