Madonna revela que "Emilia Pérez" es su película favorita de este año y así reaccionaron las redes

La reconocida cantante Madonna, quien es conocida por canciones como "Like A Virgin", "Material Girl" o "Like A Player", causó controversia en redes sociales tras revelar que "Emilia Pérez" es su película favorita del año. Además, presumió que se pudo sentar con el director de la cinta Jacques Audiard.

A través de una publicación en su cuenta de Instagram, Madonna, quien es conocida como "La Reina del Pop", sorprendió a sus fans mexicanos tras revelar que realmente le gustó la película protagonizada por Zoe Saldaña, Karla Sofía Gascón y Selena Gómez, la cual ha sido duramente criticada desde su estreno.

“¡Lo más destacado para mí fue sentado al lado de Jacques Audiard el director de Emilia Pérez, mi película favorita de este año!”, escribió la estrella de 66 años en su último post, donde compartió algunas fotos de la fiesta que organizó después de los Premios Oscar de este domingo.

Madonna junto a Jacques Audiard. (Créditos: Instagram / @madonna)

Usuarios reaccionan al comentario de Madonna sobre "Emilia Pérez"

Ante esta situación, Madonna recibió toda clase de comentarios en su contra, sobre todo de usuarios mexicanos, ya que la película "Emilia Pérez" fue señalada por hablar sobre México y no contar con ningún actor mexicano en su elenco. A su vez, fue acusada de "burlarse" de problemáticas delicadas que vive el país como el narcotráfico y la desaparición de personas.

"No, Madonna. ¡Tú no!", "¿Emilia Pérez? ¿Estás bien?", "Bueno... avísame si necesitas mejores recomendaciones de películas, reina" y "Te amo, pero la película está llena de cosas problemáticas... Empezando por el director. Esta vez no estoy de acuerdo contigo", fueron algunos de los comentarios de los internautas, quienes se mostraron decepcionados de la cantante.

Madonna organizó una fiesta después de los Premios Oscar. (Créditos: Instagram / @madonna)

¿A Madonna le gustó "Emilia Pérez"?

Durante una entrevista, Karla Sofía Gascón, una de las protagonistas "Emilia Pérez", aseguró que Madonna lloró al conocerla tras terminar de ver la película en una proyección privada. De hecho, mencionó que la cantante estadounidense amó tanto la historia que quiso recibir a todo el elenco en Nueva York, donde disfrutó por segunda ocasión de toda la cinta.