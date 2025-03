Lupita Villalobos arremete contra Pati Chapoy por los comentarios que hizo sobre el físico de Yuridia: "No la quiero, horrible"

Uno de los momentos más polémicos a los que se ha enfrentado Pati Chapoy ocurrió hace dos años cuando Yuridia señaló a la conductora de "Ventaneando" por los comentarios gordofóbicos, mismos que le realizó desde los inicios de su carrera y siempre criticando su físico por encima de su talento. La controversia creció tanto que incluso la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) condenó los mensajes de la periodista hasta que ella misma ofreció disculpas.

Pese a que el conflicto se solucionó en su momento y a que Pati Chapoy ha dejado en claro que le ofreció sus sinceras disculpas a la intérprete de "Amigos no por favor", los fans de Yuridia no la han perdonado del todo, especialmente ahora que se condena el body shaming. Uno de estas fieles admiradoras es la influencer Lupita Villalobos, quien acaba de comentar sobre esta fuerte polémica, en la que le demostró su total apoyo a la exacadémica.

En el último episodio de Las Alucines, "¡Sueños!", la creadora de contenido conversó con Quisito, Kass Quezada, sobre un show en vivo que les gustaría tener juntas y mientras el ambiente crecía en un tono de broma las influencers poco a poco comenzaron a recordar a figuras importantes de la farándula en México y de cómo dan las noticias de los espectáculos. Así, Lupita Villalobos recordó a la conductora estelar de "Ventaneando".

Aunque en un primer momento la alucín comenzó diciendo que "quería" mucho a Pati Chapoy, su arrepentimiento fue casi instantáneo y no dudó en recordar que la periodista cayó de su gracia desde que se metió con la intérprete de "Te equivocaste". Tras ver la sorpresa de su compañera Quesito, rápidamente recordó la polémica de gordofobia a la que fue expuesta la periodista por comentarios que realizó cuando Yuridia era participante de La Academia.

Minutos antes de terminar el episodio "¡Sueños!" de Las Alucines, Lupita Villalobos se mantuvo con su ya característico humor y bromeó con que Pati Chapoy es su gemela, aparentemente por el gusto en el espectáculo, e incluso bromeó asegurando que ella es la versión joven de la periodista, tal y como ocurre en la película "La Sustancia". Pero al cabo de unas bromas y risas, terminó por recordar el pleito que tuvo con Yuridia.

"Paty Chapoy es mi gemela", dijo antes de agregar, "yo la sustancia de Paty Chapoy, ya saben. Ay, mi tía. ¡Te quiero! No, no, no, no la quiero. Destruyó a Yuridia".