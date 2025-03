Luis Felipe Tovar se disculpa por haber dicho que Karla Sofía Gascón debió ser nominada a "Mejor actor" en los Oscar 2025

Hace una semana una intensa polémica se desató luego de que durante un encuentro con los medios el famoso actor mexicano Luis Felipe Tovar fuera cuestionado sobre la nominación de Karla Sofía Gascón a "Mejor actriz principal" en la 97.ª edición de los Premios Óscar por su papel en "Emilia Pérez", causando revuelo al responder que le hubiera gustado que participara en la rama masculina para que le dieran la oportunidad de competir a otra intérprete.

"Esa nominación debió haber caído en una oportunidad para una actriz, me hubiera gustado que ella compitiera en la categoría de Mejor actor como lo hizo en su momento Dustin Hoffman como lo hizo en Tootsie, hubiera sido un poco más interesante que ponerla a competir con mujeres biológicas, aunque las cosas se han modificado", dijo Luis Felipe Tovar.

Tras haber sido blanco de múltiples criticas por dichas declaraciones, el ganador de tres premios Ariel salió a dar la cara y en una reciente entrevista con las cámaras del programa "De Primera Mano" admitió que fue un error haberse expresado de dicha manera, externando su arrepentimiento.

Según explicó, su comentario no fue hecho con mala intención ya que pensaba distinto en aquel momento, sin embargo, después de hablar con sus hijos, le hicieron darse cuenta de su error, por lo que reconoció que de volver a ser cuestionado sobre la nominación de Karla Sofía Gascón respondería de un modo totalmente diferente, aceptando abiertamente la responsabilidad por sus declaraciones.

"Di mi opinión sobre algo que pensaba en ese momento. Mis hijos platicaron conmigo y me pusieron las cosas de tal manera que si me volvieran a hacer la misma pregunta hoy, contestaría de manera completamente distinta. Siento que fui un poco irresponsable y lo reconozco. Mis hijos me hicieron verlo claro, lo entiendo, lo asimilo, lo proceso. Nunca fue con dolo ni con mala intención", declaró.