Lisa habla de su experiencia como solista y revela lo mucho que extraña a BLACKPINK

Lalisa Manoban, mejor conocida como Lisa, se ha convertido en una de las cantantes K-Pop más exitosas tras lanzar su disco "ALTER EGO", del cual se han llogrado posicionar sencillos como "Rockstar", "New Woman" o "Born Again". Sin embargo, la estrella tailandesa ha revelado que extraña mucho a sus compañeras de BLACKPINK, grupo donde debutó en 2016.

Aunque Lisa ha alcanzado éxito como solista al presentarse en eventos como los MTV Video Music Awards, los Premios Oscar o el Victoria´s Secret Fashion Show, lo cierto es que se encuentra muy emocionada de poder regresar junto a sus compañeras Rosé, Jennie y Jisoo este 2025.

En una reciente entrevista, la intérprete de "LALISA" declaró que realmente es difícil ser una cantante solista, ya que sin sus compañeras de BLACKPINK tiene que trabajar sola. En ese sentido, detalló que está muy emocionada de poder compartir escenario con ellas.

"Como solista simplemente tengo que hacerlo todo sola. Extraño a mis chicas (BLACKPINK), así que no puedo esperar a volver a estar juntas este año", detalló la cantante tailandesa a The Wall Street Journ, quien recientemente se presentó en los Premios Oscar junto a Doja Cat y Raye.

Lisa confirmó el regreso de BLACKPINK este año. (Créditos: Instagram / @lalalalisa_m)

Lisa habla de su trabajo solista fuera de BLACKPINK

Lisa, quien recientemente lanzó su disco "ALTER EGO", reveló que una de sus mayores inspiraciones musicales ha sido la cantante Rihanna, quien es famosa por éxitos como "Umbrella", "Work" y "S&M". De hecho, la artista tailandesa detalló que "Take a Bow" fue la canción que cantó para su audición en YG.

“Su estilo, su música, su actuación en el escenario… Bitch Better Have My Money, salió del helicóptero, qué genial”, comentó la intérprete de "MONEY", quien también confesó su admiración por la boyband de K-Pop BIGBANG y su excompañero Teddy, un productor de YG Entertainment.

De hecho, Lisa reveló que su excelente trabajo como rapera es gracias a Teddy, ya que él le ayudó a mejorar su estilo. "Mi productor de BLACKPINK, Teddy. Él solía estar en el grupo llamado One Time y me ayudó mucho con mi rap, para encontrar mi propio sonido", agregó a The Wall Street Journ.

Lalisa reveló quienes han sido su inspiración para su primer disco solista. (Créditos: Instagram / @lalalalisa_m)

Lisa regresa con BLACKPINK

Se espera que a mediados de este año la banda de K-Pop BLACKPINK regrese con nueva música. De hecho, todas las integrantes han confirmado que participarán en la próxima gira mundial, la cual iniciará el próximo mes de julio en Estados Unidos y Europa.