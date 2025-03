Hermano de Daniel Bisogno revela detalles de la herencia del conductor: “dejó un seguro de vida”

El pasado jueves 20 de febrero, poco después de las 20:00 horas, la periodista de espectáculos, Pati Chapoy a través de sus redes sociales confirmó el fallecimiento de Daniel Bisogno, uno de los pilares más importantes de Ventaneando, luego que el también actor presentó problemas de salud desde el año 2023.

En septiembre de 2024, Bisogno recibió un trasplante de hígado, desde entonces, comenzó con problemas severos de salud por lo que le fue imposible recuperarse y finalmente en febrero falleció. Tras su muerte muchos se han cuestionado lo que sucederá con su herencia, ante esto su hermano Alex Bisogno ya habló sobre el tema y los bienes que Daniel dejó.

¿Qué dejó de herencia Daniel Bisogno?

En entrevista con varios medios de comunicación y con un semblante más tranquilo, Alejandro “Alex” Bisogno habló respecto a la herencia de su famoso hermano, quien falleció hace poco más de una semana, tras complicaciones con el trasplante de hígado que recibió.

Y es que, el tema de la herencia de Daniel Bisogno es algo que no había quedado claro, ya que se especulaba que eran cantidades exorbitantes de dinero lo que habría dejado el fallecido conductor de Ventaneando a sus seres queridos, lo cual Alex desmintió, sin embargo, reveló que podrían heredar.

“Daniel era una persona trabajadora, como nosotros, chambeó muchos años de su vida y siempre tenía la mentalidad del ahorro de pensar en su vejez, tenía su cuentita de ahorros, compró su casa, su casa de fin de semana si tenía dos que tres cositas que evidentemente serán para mi sobrina, sí hay una herencia pero no la que han dicho… “, dijo Alex Bisogno.

Hija de Daniel Bisogno quedó asegurada

En esta misma plática, Alex Bisogno también reveló que, su famoso hermano cambió mucho su forma de pensar desde que nació su hija, pues su “chip” cambió a “Daniel, el papá”, por lo que dejó bien asegurada a Michaela por si algún día él le llegaba a hacer falta.

“Sí, mira cuando mi sobrina nació, cambió el chip de Daniel y se convirtió en Daniel Bisogno ‘el papá’, entonces, empezó a pensar que sí él faltaba un día, la niña tenía que quedar protegida, tiene un seguro de vida, dejó un seguro de vida, dejó las propiedades que tanto trabajo y tanto desvelo le costaron a Daniel…”, finalizó sobre ese tema Alex Bisogno

Foto: IG @bisognodaniel

¿Bisogno consumía sustancias ilegales?

Por otra parte, Alex Bisogno defendió a su ex cuñada Mariana Ochoa quien fue novia de Daniel por varios meses, tras las polémicas declaraciones que hizo la ex OV7 en donde sugirió que el fallecido presentador consumía sustancias ilegales, por lo que Alejandro aseguró que tal vez la cantante no se supo dar a entender sobre la anécdota que contó.

Sin embargo, Alex dijo que si es que sí fue cierto que su hermano llegó a consumir ese tipo de sustancias se lo aplaudía pues era un hombre muy trabajador y de vez en cuando necesitaba divertirse y desestresarse con sus amigos de la forma en que él lo decidiera, pues es algo que no le espanta.